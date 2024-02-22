https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html

Эксперт рассказал о самолете, на котором совершил полет Путин

Эксперт рассказал о самолете, на котором совершил полет Путин - РИА Новости, 22.02.2024

Эксперт рассказал о самолете, на котором совершил полет Путин

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, на котором совершил полёт президент РФ Владимир Путин, превосходит по своим параметрам любую самую... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:43

2024-02-22T16:43

2024-02-22T16:45

ту-160м

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, на котором совершил полёт президент РФ Владимир Путин, превосходит по своим параметрам любую самую современную технику, в том числе новейший американский бомбардировщик В-21, производство которого еще не началось, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. В четверг Путин совершил в составе экипажа полёт на модернизированном сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160М. Глава государства пробыл в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка. Грозная компонента ядерной триады "Получился вполне современный самолёт, который по своим характеристикам опережает американскую разработку - самолёт В-21. Американцы по-прежнему делают ставку на невидимость самолёта в ущерб его пилотажным свойствам. Но, выполненный по схеме летающее крыло, на дозвуковой скорости он не может совершать манёвры", - сказал Леонков. "Наш же самолёт может маневрировать, а вкупе с современными самолётами, которые будут его сопровождать, это либо Су-35 поколение 4++, либо Су-57, он становится грозной компонентой ядерной триады для работы по объектам государства агрессора или противников, которые покусятся на наш суверенитет", - добавил он. Выполненную ещё в Советском Союзе разработку самолёта эксперт назвал уникальной. По его словам, Ту-160 обладает высокими пилотажными качествами и способен сохранять сверхзвуковую скорость более двух Махов в течение 45 минут. Однако после распада СССР таких самолётов осталось менее 20. Сейчас происходит их модернизация до уровня Ту-160М. Однако этого количества не хватило бы для замены всех Ту-95, которые рано или поздно придёт снять с вооружения. В связи с этим было принято решение о возобновлении производства Ту-160, объяснил Леонков. Новый самолёт не является полной копией советской машины, в нём используется гораздо больше электроники, он получил доработанные двигатели и современные компоненты, за счёт которых удалось "поиграть с его массой", чтобы увеличить и запасы топлива, и бомбовую нагрузку, рассказал эксперт. Кроме того, новая версия бомбардировщика получила бортовой комплекс обороны, который защищает от всех видов вооружения противовоздушного класса - например, ракет земля-воздух или воздух-воздух. "За счёт таких инноваций получилось, что радиус его боевого применения увеличился, пилотажные и другие качества тоже. Увеличилось время нахождения в сверхзвуковом полёте, ну и, скажем так, много электроники, которая облегчает действия экипажа в воздухе. То есть по внешнему виду он остался таким же, в тех же размерах фюзеляжа, крыльев. Самолёт стал более защищённым, подросли в лучшую сторону его пилотажные, лётно-технические характеристики", - отметил Леонков. Настоящий вызовО предстоящем возобновлении производства Ту-160 министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил весной 2015 года. Программа возобновления производства самолетов в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, это было настоящим вызовом, с которым предприятия кооперации справились. Дебютный 30-минутный полёт он совершил 12 января 2022 года. В июле 2023 года "Ростех" сообщил, что первый Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям, которые выполняются экипажами Минобороны и разработчика. Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20230916/rakety-1896667755.html

https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html

https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html

https://ria.ru/20240118/rakety-1922120377.html

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Влада Копылова

ту-160м, владимир путин, россия, безопасность