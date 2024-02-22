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СМИ: США уведомили Европу об "угрозе" от России, о которой сами мало знают - РИА Новости, 22.02.2024
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02:50 22.02.2024 (обновлено: 08:53 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html
СМИ: США уведомили Европу об "угрозе" от России, о которой сами мало знают
СМИ: США уведомили Европу об "угрозе" от России, о которой сами мало знают - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: США уведомили Европу об "угрозе" от России, о которой сами мало знают
Американская разведка предупредила европейских союзников о якобы имеющей место угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно, сообщила газета... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:50
2024-02-22T08:53
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская разведка предупредила европейских союзников о якобы имеющей место угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно, сообщила газета New York Times."Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин", — пишет издание. По информации газеты, сотрудники разведки США провели несколько срочных брифингов со своими союзниками по НАТО, а также из Азии. На встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите.При этом сами чиновники из США признают, что у них мало доверия к собственному анализу этой ситуации.Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу попросил его обратить внимание на шум, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Глава оборонного ведомства позже сообщил журналистам, что у Москвы нет таких проектов. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Белый дом таким образом пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает против гонки вооружений в космосе. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Москва и Пекин.
https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html
https://ria.ru/20240218/kosmos-1928118723.html
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: США уведомили Европу об "угрозе" от России, о которой сами мало знают

NYT: США сообщили союзникам об угрозе от России без уверенности в своих данных

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская разведка предупредила европейских союзников о якобы имеющей место угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно, сообщила газета New York Times.
«
"Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин", — пишет издание.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Китай обратил внимание на позицию России насчет размещения оружия в космосе
19 февраля, 11:11
По информации газеты, сотрудники разведки США провели несколько срочных брифингов со своими союзниками по НАТО, а также из Азии. На встречах обсуждалась возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите.
При этом сами чиновники из США признают, что у них мало доверия к собственному анализу этой ситуации.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу попросил его обратить внимание на шум, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Глава оборонного ведомства позже сообщил журналистам, что у Москвы нет таких проектов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
США начали разрабатывать план ответа на российскую "угрозу" в космосе
18 февраля, 20:22
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Белый дом таким образом пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает против гонки вооружений в космосе. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги для размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Москва и Пекин.
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
Пентагон нанял консультантов для оценки состояния программы МБР Sentinel
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