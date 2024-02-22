https://ria.ru/20240222/solntse-1928941822.html

На Солнце произошли две мощные вспышки подряд впервые за семь лет

На Солнце произошли две мощные вспышки подряд впервые за семь лет - РИА Новости, 22.02.2024

На Солнце произошли две мощные вспышки подряд впервые за семь лет

На Солнце менее чем за 12 часов зафиксировали две мощные вспышки, последний раз такое явление наблюдали семь лет назад, сообщили РИА Новости в Лаборатории... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:21

2024-02-22T12:21

2024-02-22T15:15

наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

космос - риа наука

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Солнце менее чем за 12 часов зафиксировали две мощные вспышки, последний раз такое явление наблюдали семь лет назад, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Две вспышки высшего балла X произошло сегодня, 22 февраля 2024 года, на Солнце. Максимум первой зарегистрирован ночью в 02:17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между 9 и 10 утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени", — говорится в сообщении.По предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака пройдут мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии.Последний раз два взрыва высшей силы подряд Солнце производило в сентябре 2017 года, отметил руководитель лаборатории профессор Сергей Богачев. Такие события происходят исключительно редко, так как каждая такая вспышка истощает запасы солнечной энергии и требуется значительное время для ее восстановления. "Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности", — сказал ученый. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. С начала 2024 года на Солнце произошло уже пять взрывов высшей силы. Ученые сообщали, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности говорит о постепенном приближении Солнца к пику активности, который может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может сдвинуться и на 2025-й. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце — Земля, она не оказывает влияния на планету.

https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html

https://ria.ru/20240222/merkuriy-1599002923.html

https://ria.ru/20240122/asteroid-1922398322.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук, вспышки на солнце , космос - риа наука