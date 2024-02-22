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Переводить инфраструктуру на российский софт непросто, заявил Медведев
Переводить инфраструктуру на российский софт непросто, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Переводить инфраструктуру на российский софт непросто, заявил Медведев
Перевести объекты критической инфраструктуры на российский софт до 2025 года непросто, но угроза серьезная, нужно эту тематику продвигать, заявил... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:23
2024-02-22T13:23
2024-02-22T13:23
россия
дмитрий медведев
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перевести объекты критической инфраструктуры на российский софт до 2025 года непросто, но угроза серьезная, нужно эту тематику продвигать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Что касается защиты наших критических технологий, наших элементов критической информационной инфраструктуры – это важнейшая задача. Поставлена она была достаточно давно уже, нам нужно двигаться быстрее. Вы знаете, я возглавляю комиссию по цифровому суверенитету, по критическим информационным технологиям. Есть задача до 2025 года вообще перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы. Задача непростая, потому что у нас далеко не все есть, плюс существует консерватизм мышления в компаниях, типа того, что иностранное лучше нашего, и поэтому дайте нам еще на нем поработать", - сказал Медведев. "Но в том, что угрозы такие существуют, убедились все после того, как повели себя западные страны, например, с обычными автомобилями. Люди покупали-покупали у них машины, потом – бац, обновления нет. Но это всего лишь автомобиль или еще какая-то техника, а когда речь идет об электростанциях, об элементах другой инфраструктуры, транспорте и других, это уже угроза весьма серьезная. Поэтому будем обязательно эту тематику продвигать", - подчеркнул Медведев.
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, технологии
Россия, Дмитрий Медведев, Технологии
Переводить инфраструктуру на российский софт непросто, заявил Медведев
Медведев: перевести критическую инфраструктуру на российский софт непросто
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Перевести объекты критической инфраструктуры на российский софт до 2025 года непросто, но угроза серьезная, нужно эту тематику продвигать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что касается защиты наших критических технологий, наших элементов критической информационной инфраструктуры – это важнейшая задача. Поставлена она была достаточно давно уже, нам нужно двигаться быстрее. Вы знаете, я возглавляю комиссию по цифровому суверенитету, по критическим информационным технологиям. Есть задача до 2025 года вообще перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы. Задача непростая, потому что у нас далеко не все есть, плюс существует консерватизм мышления в компаниях, типа того, что иностранное лучше нашего, и поэтому дайте нам еще на нем поработать", - сказал Медведев
.
"Но в том, что угрозы такие существуют, убедились все после того, как повели себя западные страны, например, с обычными автомобилями. Люди покупали-покупали у них машины, потом – бац, обновления нет. Но это всего лишь автомобиль или еще какая-то техника, а когда речь идет об электростанциях, об элементах другой инфраструктуры, транспорте и других, это уже угроза весьма серьезная. Поэтому будем обязательно эту тематику продвигать", - подчеркнул Медведев.
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом