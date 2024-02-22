https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html

"Путин смеется": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети

"Путин смеется": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети - РИА Новости, 22.02.2024

"Путин смеется": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал шок в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об утверждении нового пакета санкций против России. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:58

2024-02-22T09:58

2024-02-22T09:58

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об утверждении нового пакета санкций против России."Ты только разрушаешь этим Европу. Тебе нужно это понять. Когда-нибудь ты угодишь в тюрьму за это", — возмутился PackerlFotzn."Путин, должно быть, смеется над этим", — предположил crystal."Ни один из тринадцати пакетов санкций не ослабит военные возможности России, эффект от них почувствуют только европейцы и европейская экономика", — отметил Olivier Rimmel."Европа все равно покупает российский газ только через посредников втридорога. Европа – это клоунада", — подчеркнул SedaFXtrader."Займись уже созиданием, а не разрушением!" — резюмировала liz topete.Накануне председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило, что новый 13-й пакет санкций против России будет официально одобрен к 24 февраля, он станет одним из самых обширных санкционных пакетов.

https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html

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в мире, россия, европа, бельгия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз