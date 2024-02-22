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РЖД ответили на запрет Литвы на высадку пассажиров, следующих в Калининград - РИА Новости, 22.02.2024
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14:56 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/rzhd-1928996058.html
РЖД ответили на запрет Литвы на высадку пассажиров, следующих в Калининград
РЖД ответили на запрет Литвы на высадку пассажиров, следующих в Калининград - РИА Новости, 22.02.2024
РЖД ответили на запрет Литвы на высадку пассажиров, следующих в Калининград
Решение Литвы по закрытию погранпунктов и запрету на посадку и высадку пассажиров на станциях "Кена" и "Кибартай" не повлияет на транзит российских поездов в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:56
2024-02-22T14:56
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение Литвы по закрытию погранпунктов и запрету на посадку и высадку пассажиров на станциях "Кена" и "Кибартай" не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно, сообщили РЖД. Пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости. РЖД уточнили позднее, что пассажирские поезда холдинга, следующие в Калининград и из него транзитом через территорию Литвы, с марта 2020 года не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров - предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров (на станциях "Кибартай", "Вильнюс", "Кяна"). "В связи с этим решение правительства Литовской Республики с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда", - говорится в сообщении. Правительство Литвы на заседании приняло решение с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", сообщила накануне пресс-служба литовского кабмина. РЖД напоминают, что в соответствии с требованием МИДа Литвы и Службы охраны государственной границы при министерстве, при следовании поездов российского формирования транзитом через территорию Литвы действуют ряд требований. В частности, наличие у граждан РФ упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или шенгенской визы (проезд по Шенгену разрешен и для граждан Белоруссии). Также в одном российском поезде может одновременно следовать до 300 человек. В сообщении с Калининградом в настоящее время курсируют поезда формирования холдинга РЖД: 29/30 "Янтарь" сообщением Москва – Калининград (отправляется ежедневно), 79/80 сообщением Санкт-Петербург – Калининград (отправляется 4 раза в неделю), 359/360 сообщением Адлер – Калининград (отправляется через день, с 21 мая по 30 сентября ежедневно), 148/147 сообщением Калининград – Москва (сейчас отправляется 3 раза в неделю, а с 25 апреля станет ежедневным), 425/426 Калининград – Челябинск (с 3 июня по 15 сентября отправлением 1 раз в неделю).
https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html
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РЖД, Калининград, Литва, Россия
РЖД ответили на запрет Литвы на высадку пассажиров, следующих в Калининград

РЖД: запрет на высадку в Литве не повлияет на транзит пассажиров в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкДвижение поездов между Калининградом и Москвой
Движение поездов между Калининградом и Москвой - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Движение поездов между Калининградом и Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение Литвы по закрытию погранпунктов и запрету на посадку и высадку пассажиров на станциях "Кена" и "Кибартай" не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно, сообщили РЖД.
Пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости. РЖД уточнили позднее, что пассажирские поезда холдинга, следующие в Калининград и из него транзитом через территорию Литвы, с марта 2020 года не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров - предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров (на станциях "Кибартай", "Вильнюс", "Кяна").
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"В связи с этим решение правительства Литовской Республики с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда", - говорится в сообщении.
Правительство Литвы на заседании приняло решение с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", сообщила накануне пресс-служба литовского кабмина.
РЖД напоминают, что в соответствии с требованием МИДа Литвы и Службы охраны государственной границы при министерстве, при следовании поездов российского формирования транзитом через территорию Литвы действуют ряд требований. В частности, наличие у граждан РФ упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или шенгенской визы (проезд по Шенгену разрешен и для граждан Белоруссии). Также в одном российском поезде может одновременно следовать до 300 человек.
В сообщении с Калининградом в настоящее время курсируют поезда формирования холдинга РЖД: 29/30 "Янтарь" сообщением Москва – Калининград (отправляется ежедневно), 79/80 сообщением Санкт-Петербург – Калининград (отправляется 4 раза в неделю), 359/360 сообщением Адлер – Калининград (отправляется через день, с 21 мая по 30 сентября ежедневно), 148/147 сообщением Калининград – Москва (сейчас отправляется 3 раза в неделю, а с 25 апреля станет ежедневным), 425/426 Калининград – Челябинск (с 3 июня по 15 сентября отправлением 1 раз в неделю).
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