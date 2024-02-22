В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО
Кирби: США сообщили союзникам о поддержке кандидатуры Рютте на пост главы НАТО
Премьер Нидерландов Марк Рютте . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА новости. США убеждены, что премьер Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, и сообщили об этом союзникам, заявил на брифинге в четверг представитель белого дома Джон Кирби.
"Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО", - сказал Кирби.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили великобритания, ФРГ и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.