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В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО - РИА Новости, 22.02.2024
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22:38 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/ryutte-1929085855.html
В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО
В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО - РИА Новости, 22.02.2024
В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО
США убеждены, что премьер Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, и сообщили об этом союзникам, заявил на брифинге в четверг представитель белого РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:38
2024-02-22T22:38
в мире
сша
румыния
марк рютте
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА новости. США убеждены, что премьер Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, и сообщили об этом союзникам, заявил на брифинге в четверг представитель белого дома Джон Кирби. "Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО", - сказал Кирби. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте. Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили великобритания, ФРГ и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
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в мире, сша, румыния, марк рютте, джон кирби, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Румыния, Марк Рютте, Джон Кирби, Йенс Столтенберг, НАТО
В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО

Кирби: США сообщили союзникам о поддержке кандидатуры Рютте на пост главы НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер Нидерландов Марк Рютте
Премьер Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Нидерландов Марк Рютте . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА новости. США убеждены, что премьер Нидерландов Марк Рютте стал бы отличным генсеком НАТО, и сообщили об этом союзникам, заявил на брифинге в четверг представитель белого дома Джон Кирби.
"Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО", - сказал Кирби.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом
26 июня 2023, 08:00
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Газета Politico сообщала, что две трети стран альянса, в том числе президент США Джо Байден поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили великобритания, ФРГ и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. Ранее в 2022 году румынский лидер не отрицал намерений баллотироваться на пост главы НАТО по истечении президентского мандата. Выборы главы Румынии запланированы осенью текущего года.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Экс-генсек НАТО считает, что Рютте возглавит альянс в апреле
Вчера, 11:28
 
В миреСШАРумынияМарк РюттеДжон КирбиЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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