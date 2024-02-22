https://ria.ru/20240222/ryba-1928886709.html

Рыба из Баренцева моря станет доступнее, пообещал Володин

Рыба из Баренцева моря станет доступнее, пообещал Володин - РИА Новости, 22.02.2024

Рыба из Баренцева моря станет доступнее, пообещал Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале, что российские рыбаки после денонсации соглашения с Британией о ловле рыбы смогут добывать... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:02

2024-02-22T09:02

2024-02-22T09:39

вячеслав володин

госдума рф

россия

баренцево море

великобритания

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале, что российские рыбаки после денонсации соглашения с Британией о ловле рыбы смогут добывать ее еще больше в Баренцевом море и она станет доступнее. "Вчера денонсировали соглашение советского периода с правительством Британии о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года... Наш президент (Владимир Путин) принял решение расторгнуть договор... Депутаты его единогласно поддержали... Наши рыбаки после денонсации этого соглашения смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан", - написал Володин.Он напомнил, что договор разрешал британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, в территориальных водах СССР, а затем России. По его словам, случай выхода из договора, который действовал 68 лет, в практике редкий. "Это было одностороннее решение, взамен наша страна ничего не получала... Когда Никита Хрущёв принимал его в 1956 году, сложно сказать, чем он руководствовался. Но точно не национальными интересами", - рассказал Володин. Только за прошлый 2023 год англичане выловили 566 тысяч тонн трески и пикши, для них это 40% "рыбного меню", считающегося любимым блюдом, отметил он. "Вместе с этим объявляют нам почти 2000 санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России... Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, - можем", - добавил председатель Госдумы. Также он отметил, что политика - это поступки и решения. "С (Михаилом) Горбачёвым - потеряли страну, а с Путиным - её обрели: Крым вернулся в Россию, защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства... А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html

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Влада Копылова

вячеслав володин, госдума рф, россия, баренцево море, великобритания