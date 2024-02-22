https://ria.ru/20240222/runet-1928886336.html

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний рунета

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний рунета - РИА Новости, 22.02.2024

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний рунета

Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний, первую строчку в нем снова занял "Яндекс" стоимостью 12,5 миллиарда... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:57

2024-02-22T08:57

2024-02-22T08:57

яндекс

wildberries

avito

forbes

технологии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний, первую строчку в нем снова занял "Яндекс" стоимостью 12,5 миллиарда долларов, говорится на сайте издания. В десятку самых дорогих вошли также Wildberries с оценкой в 7,2 миллиарда долларов, Оzon (7 миллиардов), Avito (3,4 миллиарда), 1С (2,8 миллиарда), "Лаборатория Касперского" (2,1 миллиарда), HeadHunter (1,9 миллиарда), VK (1,8 миллиарда), Positive Technologies (1,6 миллиарда) и "СКБ Контур" (1,4 миллиарда долларов). В рейтинг вошли компании рунета, то есть чья выручка формируется в интернете. Авторы исследования при этом уточняют, что стоимость публичных компаний равна их капитализации на Московской бирже и зафиксирована на 1 февраля. Что же касается неторгуемых компаний, то они запрашивали у них их финансовые показатели и считали их стоимость, сравнивая их с публичными аналогами. А кроме данных самих компаний, в итоговой оценке учитывались оценки финансовых аналитиков и данные о сделках с акциями. Как также отмечает издание, сегмент маркетплейсов остается ведущим в этом секторе, составляя около 46% стоимости 30 крупнейших российских интернет-компаний. В 2023 году их выручка в среднем выросла на 64%, а стоимость - на 20%. Еще одна тенденция, на которую обратил внимание Forbes - рост стоимости онлайн-кинотеатров. Их совокупная оценка выросла на 80%. По мнению журнала, сказалась ставка на развитие собственного производства после потери прав на иностранные фильмы и сериалы.

https://ria.ru/20240213/yandeks-1927053240.html

https://ria.ru/20240123/marketpleys-1923054365.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яндекс, wildberries, avito, forbes, технологии