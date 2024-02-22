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Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд"

Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 22.02.2024

Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд"

Шоумен Тимур Родригез присоединился к проекту "Новая Фабрика звезд" на ТНТ в качестве второго ведущего, сообщает пресс-служба телеканала. Родригез будет... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:26

2024-02-22T13:26

2024-02-22T14:58

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез присоединился к проекту "Новая Фабрика звезд" на ТНТ в качестве второго ведущего, сообщает пресс-служба телеканала. Родригез будет представлять и поддерживать исполнителей вместе с Региной Тодоренко, которую объявили ведущей ранее. "В "Новой Фабрике звезд" будет не только двое наставников, но и двое ведущих. За конферанс легендарного проекта вместе с Региной Тодоренко ответит Тимур Родригез", — говорится в релизе. Шоумен признался, что ему интересен проект и он с нетерпением ждет старт. “Хочется узнать, насколько новые реалии повлияют на сам формат и насколько люди нового времени, которые станут центром шоу, в силах повлиять на то, как будет выглядеть музыкальная сцена страны в ближайшем будущем", — приводят слова Родригеза. Как и в оригинальной версии популярной программы, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.Наставниками будущих звезд выступят солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.Премьера шоу запланирована на ТНТ на 3 марта.

https://ria.ru/20240212/kasting-1926934362.html

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новости шоу-бизнеса, тимур родригез, регина тодоренко, филипп киркоров, знаменитости, сергей жуков