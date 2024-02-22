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Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 22.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:26 22.02.2024 (обновлено: 14:58 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/rodrigez-1928963499.html
Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд"
Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 22.02.2024
Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд"
Шоумен Тимур Родригез присоединился к проекту "Новая Фабрика звезд" на ТНТ в качестве второго ведущего, сообщает пресс-служба телеканала. Родригез будет... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:26
2024-02-22T14:58
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез присоединился к проекту "Новая Фабрика звезд" на ТНТ в качестве второго ведущего, сообщает пресс-служба телеканала. Родригез будет представлять и поддерживать исполнителей вместе с Региной Тодоренко, которую объявили ведущей ранее. "В "Новой Фабрике звезд" будет не только двое наставников, но и двое ведущих. За конферанс легендарного проекта вместе с Региной Тодоренко ответит Тимур Родригез", — говорится в релизе. Шоумен признался, что ему интересен проект и он с нетерпением ждет старт. “Хочется узнать, насколько новые реалии повлияют на сам формат и насколько люди нового времени, которые станут центром шоу, в силах повлиять на то, как будет выглядеть музыкальная сцена страны в ближайшем будущем", — приводят слова Родригеза. Как и в оригинальной версии популярной программы, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.Наставниками будущих звезд выступят солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.Премьера шоу запланирована на ТНТ на 3 марта.
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новости шоу-бизнеса, тимур родригез, регина тодоренко, филипп киркоров, знаменитости, сергей жуков
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Знаменитости, Сергей Жуков
Назван второй ведущий "Новой Фабрики звезд"

Тимур Родригез станет вторым ведущим "Новой Фабрики звезд"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСъемки шоу "Маска. Танцы"
Съемки шоу Маска. Танцы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез присоединился к проекту "Новая Фабрика звезд" на ТНТ в качестве второго ведущего, сообщает пресс-служба телеканала.

Родригез будет представлять и поддерживать исполнителей вместе с Региной Тодоренко, которую объявили ведущей ранее.
«
"В "Новой Фабрике звезд" будет не только двое наставников, но и двое ведущих. За конферанс легендарного проекта вместе с Региной Тодоренко ответит Тимур Родригез", — говорится в релизе.
Шоумен признался, что ему интересен проект и он с нетерпением ждет старт.
«
“Хочется узнать, насколько новые реалии повлияют на сам формат и насколько люди нового времени, которые станут центром шоу, в силах повлиять на то, как будет выглядеть музыкальная сцена страны в ближайшем будущем", — приводят слова Родригеза.
Как и в оригинальной версии популярной программы, "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.

Наставниками будущих звезд выступят солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.

Премьера шоу запланирована на ТНТ на 3 марта.
Кастинг на Новую Фабрику Звезд - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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ШоубизНовости шоу-бизнесаТимур РодригезРегина ТодоренкоФилипп КиркоровЗнаменитостиСергей Жуков
 
 
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