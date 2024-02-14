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Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 14.02.2024
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Шоубиз
 
12:12 14.02.2024 (обновлено: 12:42 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/todorenko-1927294444.html
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд"
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 14.02.2024
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд"
Певица и блогер Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:42
шоубиз
новости шоу-бизнеса
регина тодоренко
тнт (телеканал)
знаменитости
сергей жуков
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Певица и блогер Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.По словам знаменитости, она давно мечтала вести этот проект, и обрадовалась, когда ей предложили эту роль. &quot;Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее&quot;, — поделилась она. Отмечается, что Тодоренко будет вести отчетные концерты и поддерживать участников, как это ранее делала Яна Чурикова в первоначальной версии "Фабрики". Как и в оригинальной версии популярного проекта, "Новая Фабрика звезд" даст шанс молодым музыкантам проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны. Помогать исполнителям будут солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров. "Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
https://ria.ru/20240212/kasting-1926934362.html
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новости шоу-бизнеса, регина тодоренко, тнт (телеканал), знаменитости, сергей жуков
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Регина Тодоренко, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Сергей Жуков
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд"

Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ

© Фото : Предоставлено пресс-службой ТНТРегина Тодоренко
Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Певица и блогер Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам знаменитости, она давно мечтала вести этот проект, и обрадовалась, когда ей предложили эту роль.
«

"Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее", — поделилась она.

Отмечается, что Тодоренко будет вести отчетные концерты и поддерживать участников, как это ранее делала Яна Чурикова в первоначальной версии "Фабрики".

Как и в оригинальной версии популярного проекта, "Новая Фабрика звезд" даст шанс молодым музыкантам проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.

Помогать исполнителям будут солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.
"Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
Кастинг на Новую Фабрику Звезд - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"
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ШоубизНовости шоу-бизнесаРегина ТодоренкоТНТ (телеканал)ЗнаменитостиСергей Жуков
 
 
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