https://ria.ru/20240214/todorenko-1927294444.html
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд"
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 14.02.2024
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд"
Певица и блогер Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:42
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Певица и блогер Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.По словам знаменитости, она давно мечтала вести этот проект, и обрадовалась, когда ей предложили эту роль. "Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее", — поделилась она. Отмечается, что Тодоренко будет вести отчетные концерты и поддерживать участников, как это ранее делала Яна Чурикова в первоначальной версии "Фабрики". Как и в оригинальной версии популярного проекта, "Новая Фабрика звезд" даст шанс молодым музыкантам проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны. Помогать исполнителям будут солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров. "Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
https://ria.ru/20240212/kasting-1926934362.html
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новости шоу-бизнеса, регина тодоренко, тнт (телеканал), знаменитости, сергей жуков
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Регина Тодоренко, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Сергей Жуков
Не Яна Чурикова. Названо имя ведущей "Новой Фабрики звезд"
Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Певица и блогер Регина Тодоренко стала ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам знаменитости, она давно мечтала вести этот проект, и обрадовалась, когда ей предложили эту роль.
«
"Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее", — поделилась она.
Отмечается, что Тодоренко будет вести отчетные концерты и поддерживать участников, как это ранее делала Яна Чурикова в первоначальной версии "Фабрики".
Как и в оригинальной версии популярного проекта, "Новая Фабрика звезд" даст шанс молодым музыкантам проявить себя и перенять опыт у лучших артистов и продюсеров страны.
Помогать исполнителям будут солист "Руки вверх!" Сергей Жуков и лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.
"Новая Фабрика звезд" выйдет этой весной на ТНТ.
Почти тысяча человек приняли участие в кастинге "Новой Фабрики звезд"