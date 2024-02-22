https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа - РИА Новости, 22.02.2024
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа
Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:26
2024-02-22T17:26
2024-02-22T18:24
владимир путин
камаз (завод)
казань
ту-160м
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КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток".На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии магистрали. Российский лидер пообщался с руководителями логистических компаний. Он отметил, что дороги в Казани хорошие, и спросил у водителей, вкусно ли их кормят в местном кафе. Они особо отметили национальную кухню.Затем Путин расписался в книге почетных гостей, вновь сел за руль КамАЗа и проехал по участку М-12. Вместе с президентом в кабине находился вице-премьер Марат Хуснуллин.Планируется, что трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного транспортного маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров.Всего планируется создать 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и отдыха.Движение по участку от Москвы до Казани протяженностью 810 километров открылось в конце прошлого года. К концу 2024-го трассу планируется продлить до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени.Поездка Путина на МФЗ состоялась после того, как он совершил получасовой полет на стратегическом сверхзвуковом ракетоносце Ту-160М.
https://ria.ru/20240213/putin-1927091823.html
https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, камаз (завод), казань, ту-160м
Владимир Путин, КамАЗ (завод), Казань, Ту-160М
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа
Путин после полета на Ту-160М решил проехать за рулем КамАЗа в Казани
КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток".
На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии магистрали. Российский лидер пообщался с руководителями логистических компаний. Он отметил, что дороги в Казани хорошие, и спросил у водителей, вкусно ли их кормят в местном кафе. Они особо отметили национальную кухню.
Путин поручил разобраться с тарифами за проезд по трассе М-12
Затем Путин расписался в книге почетных гостей, вновь сел за руль КамАЗа и проехал по участку М-12. Вместе с президентом в кабине находился вице-премьер Марат Хуснуллин
.
Планируется, что трасса свяжет Москву
, Казань, Екатеринбург
и Тюмень
и станет основой скоростного транспортного маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга
до Владивостока
длиной 12 тысяч километров.
Всего планируется создать 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и отдыха.
Движение по участку от Москвы до Казани протяженностью 810 километров открылось в конце прошлого года. К концу 2024-го трассу планируется продлить до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени.
Поездка Путина на МФЗ состоялась после того, как он совершил получасовой полет на стратегическом сверхзвуковом ракетоносце Ту-160М.
Путин поделился впечатлениями от полета на Ту-160М