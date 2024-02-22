https://ria.ru/20240222/putin-1929032786.html

Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа

Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа - РИА Новости, 22.02.2024

Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа

Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:26

2024-02-22T17:26

2024-02-22T18:24

владимир путин

камаз (завод)

казань

ту-160м

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КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин за рулем КамАЗа приехал из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток".На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии магистрали. Российский лидер пообщался с руководителями логистических компаний. Он отметил, что дороги в Казани хорошие, и спросил у водителей, вкусно ли их кормят в местном кафе. Они особо отметили национальную кухню.Затем Путин расписался в книге почетных гостей, вновь сел за руль КамАЗа и проехал по участку М-12. Вместе с президентом в кабине находился вице-премьер Марат Хуснуллин.Планируется, что трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного транспортного маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тысяч километров.Всего планируется создать 32 МФЗ, предназначенные для комплексного обслуживания автомобилистов и отдыха.Движение по участку от Москвы до Казани протяженностью 810 километров открылось в конце прошлого года. К концу 2024-го трассу планируется продлить до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени.Поездка Путина на МФЗ состоялась после того, как он совершил получасовой полет на стратегическом сверхзвуковом ракетоносце Ту-160М.

https://ria.ru/20240213/putin-1927091823.html

https://ria.ru/20240222/polet-1929016761.html

казань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, камаз (завод), казань, ту-160м