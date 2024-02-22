https://ria.ru/20240222/putin-1928986788.html

Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"

Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа" - РИА Новости, 22.02.2024

Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"

Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа". РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:25

2024-02-22T14:25

2024-02-22T14:25

авто

россия

владимир путин

камаз (завод)

рустам минниханов

экономика

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа". Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту о стабильной работе "КамАЗа". "У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240215/daimler-1927469910.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, владимир путин, камаз (завод), рустам минниханов, экономика