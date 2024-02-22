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Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа" - РИА Новости, 22.02.2024
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14:25 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1928986788.html
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа" - РИА Новости, 22.02.2024
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"
Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:25
2024-02-22T14:25
авто
россия
владимир путин
камаз (завод)
рустам минниханов
экономика
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа". Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту о стабильной работе "КамАЗа". "У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня", - сказал Путин.
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авто, россия, владимир путин, камаз (завод), рустам минниханов, экономика
Авто, Россия, Владимир Путин, КамАЗ (завод), Рустам Минниханов, Экономика
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"

Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа".
Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту о стабильной работе "КамАЗа".
"У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня", - сказал Путин.
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АвтоРоссияВладимир ПутинКамАЗ (завод)Рустам МиннихановЭкономика
 
 
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