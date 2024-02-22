https://ria.ru/20240222/putin-1928986788.html
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа" - РИА Новости, 22.02.2024
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"
Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:25
2024-02-22T14:25
2024-02-22T14:25
авто
россия
владимир путин
камаз (завод)
рустам минниханов
экономика
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа". Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту о стабильной работе "КамАЗа". "У них новые машины появляются, надо посмотреть будет сегодня", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240215/daimler-1927469910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владимир путин, камаз (завод), рустам минниханов, экономика
Авто, Россия, Владимир Путин, КамАЗ (завод), Рустам Минниханов, Экономика
Путин хочет посмотреть новые машины "КамАЗа"
Путин сообщил, что собирается посмотреть новые машины "КамАЗа"