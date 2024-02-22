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Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 22.02.2024 (обновлено: 14:55 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/pobeda-1928969518.html
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР - РИА Новости, 22.02.2024
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:33
2024-02-22T14:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа&quot;, — уточнили в ведомстве.Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в ДНР.Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили: В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Вечером 17 февраля он доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной при боях за город территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.На этой неделе Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html
https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град"
Российские военнослужащие на реактивной системе залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа", — уточнили в ведомстве.

© ИнфографикаОсвобожденное село Победа в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Победа в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Победа в Донецкой Народной Республике
Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в ДНР.
Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили:
  • свыше 410 военнослужащих;
  • танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана";
  • гаубица Д-20;
  • САУ "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.
Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка.
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Вчера, 13:19
Вечером 17 февраля он доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной при боях за город территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
На этой неделе Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
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