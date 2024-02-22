https://ria.ru/20240222/pobeda-1928969518.html

Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР - РИА Новости, 22.02.2024

Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:33

2024-02-22T13:33

2024-02-22T14:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа", — уточнили в ведомстве.Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в ДНР.Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили: В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Вечером 17 февраля он доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной при боях за город территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.На этой неделе Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html

https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф