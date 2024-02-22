Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град"
Российские военнослужащие на реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Победа в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Победа в Донецкой Народной Республике
Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в ДНР.
Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили:
- свыше 410 военнослужащих;
- танк;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана";
- гаубица Д-20;
- САУ "Гвоздика".
В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.
Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка.
Вечером 17 февраля он доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной при боях за город территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
На этой неделе Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.