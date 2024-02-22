https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве - РИА Новости, 22.02.2024

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве

В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на Украину... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:35

2024-02-22T11:35

2024-02-22T11:40

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на Украину немецкий журналист Грегор Швунг."На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — поделился он своими наблюдениями.Швунг также отметил, что вопрос выделения США нового пакета помощи Киеву очень волнует украинцев, поскольку никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа."У людей здесь нет плана "Б". Никто не знает, как все будет продолжаться", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240222/mishen-1928902368.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html

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в мире, киев, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, welt