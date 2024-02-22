Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве
Немецкий журналист Швунг: в Киеве царит паника из-за продвижения армии России
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на Украину немецкий журналист Грегор Швунг.
"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — поделился он своими наблюдениями.
Швунг также отметил, что вопрос выделения США нового пакета помощи Киеву очень волнует украинцев, поскольку никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа.
"У людей здесь нет плана "Б". Никто не знает, как все будет продолжаться", — резюмировал он.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.