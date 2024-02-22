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Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве - РИА Новости, 22.02.2024
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11:35 22.02.2024 (обновлено: 11:40 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве - РИА Новости, 22.02.2024
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве
В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на Украину... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:35
2024-02-22T11:40
в мире
киев
украина
сша
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на Украину немецкий журналист Грегор Швунг."На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — поделился он своими наблюдениями.Швунг также отметил, что вопрос выделения США нового пакета помощи Киеву очень волнует украинцев, поскольку никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа."У людей здесь нет плана "Б". Никто не знает, как все будет продолжаться", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240222/mishen-1928902368.html
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в мире, киев, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, welt
В мире, Киев, Украина, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Welt
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве

Немецкий журналист Швунг: в Киеве царит паника из-за продвижения армии России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве распространяется паника из-за успехов российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший на Украину немецкий журналист Грегор Швунг.
"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — поделился он своими наблюдениями.
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Швунг также отметил, что вопрос выделения США нового пакета помощи Киеву очень волнует украинцев, поскольку никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа.
"У людей здесь нет плана "Б". Никто не знает, как все будет продолжаться", — резюмировал он.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед и расширяют зоны контроля. В частности, на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях удалось освободить населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Кроме того, вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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