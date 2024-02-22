https://ria.ru/20240222/neyroseti-1928878151.html

Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике

Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике - РИА Новости, 22.02.2024

Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике

Развитие нейросетей в России создаст, в числе прочих, профессию специалиста по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ), также в вузах появятся профильные... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:52

2024-02-22T06:52

2024-02-22T10:46

общество

технологии

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Развитие нейросетей в России создаст, в числе прочих, профессию специалиста по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ), также в вузах появятся профильные программы по обучению на ИИ-специалиста, рассказал РИА Новости директор направления Data Fusion ГК "Лига цифровой экономики" Александр Кобозев. "В будущем станет еще больше профессий, связанных с разработкой, обучением и интеграцией ИИ-технологий. Среди них, например, аналитики, тестировщики и инженеры в сфере безопасности искусственного интеллекта, специалисты по комплаенсу использования ИИ-данных, эксперты по ИИ-этике и количественному анализу этики, дизайнеры пространства и аватаров для искусственного интеллекта, а также кураторы данных", - рассказал Кобозев. Он добавил, что Минэкономразвития и Минтруд будут проводить анализ рисков, связанных с внедрением нейросетей в экономику и его влиянием на рынок труда. Кобозев уточнил, что сейчас пристальное внимание уделяется развитию высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров, которые применяют в промышленности, системах связи, а также в медицине для обнаружения заболеваний на ранних стадиях. По его словам, в будущем будет сделан упор на модели цифровых двойников, создание персональных аватаров в виртуальном и дополненном пространстве, а также совершенствование систем клиентского обслуживания - чат-ботов, голосовых роботов, виртуальных коммуникаций, синтеза реальной речи. Эксперт отметил, что влияние ИИ также распространится на профессии вне IT-сектора, поскольку оптимизация процессов затронет большинство отраслей. Работодатели в различных сферах будут все чаще обращать внимание на навыки использования нейросети. Так, требования к квалификации и способности адаптации к новым технологиям станут строже. Важным будет не только умение использовать ИИ-инструменты, но и понимание принципов их действия и возможностей применения для повышения эффективности труда и качества работы: "От кандидатов будут ожидать более высокий уровень технических знаний и навыков, общую эрудицию, а также знание принципов теории групп и графов, владение основами работы нейросетей".

https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html

https://ria.ru/20231207/nauka-1914163936.html

https://ria.ru/20240213/yandeks-1927053240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), навигатор абитуриента, кем стать