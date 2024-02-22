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Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике - РИА Новости, 22.02.2024
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06:52 22.02.2024 (обновлено: 10:46 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/neyroseti-1928878151.html
Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике
Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике - РИА Новости, 22.02.2024
Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике
Развитие нейросетей в России создаст, в числе прочих, профессию специалиста по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ), также в вузах появятся профильные... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:52
2024-02-22T10:46
общество
технологии
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Развитие нейросетей в России создаст, в числе прочих, профессию специалиста по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ), также в вузах появятся профильные программы по обучению на ИИ-специалиста, рассказал РИА Новости директор направления Data Fusion ГК "Лига цифровой экономики" Александр Кобозев. "В будущем станет еще больше профессий, связанных с разработкой, обучением и интеграцией ИИ-технологий. Среди них, например, аналитики, тестировщики и инженеры в сфере безопасности искусственного интеллекта, специалисты по комплаенсу использования ИИ-данных, эксперты по ИИ-этике и количественному анализу этики, дизайнеры пространства и аватаров для искусственного интеллекта, а также кураторы данных", - рассказал Кобозев. Он добавил, что Минэкономразвития и Минтруд будут проводить анализ рисков, связанных с внедрением нейросетей в экономику и его влиянием на рынок труда. Кобозев уточнил, что сейчас пристальное внимание уделяется развитию высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров, которые применяют в промышленности, системах связи, а также в медицине для обнаружения заболеваний на ранних стадиях. По его словам, в будущем будет сделан упор на модели цифровых двойников, создание персональных аватаров в виртуальном и дополненном пространстве, а также совершенствование систем клиентского обслуживания - чат-ботов, голосовых роботов, виртуальных коммуникаций, синтеза реальной речи. Эксперт отметил, что влияние ИИ также распространится на профессии вне IT-сектора, поскольку оптимизация процессов затронет большинство отраслей. Работодатели в различных сферах будут все чаще обращать внимание на навыки использования нейросети. Так, требования к квалификации и способности адаптации к новым технологиям станут строже. Важным будет не только умение использовать ИИ-инструменты, но и понимание принципов их действия и возможностей применения для повышения эффективности труда и качества работы: "От кандидатов будут ожидать более высокий уровень технических знаний и навыков, общую эрудицию, а также знание принципов теории групп и графов, владение основами работы нейросетей".
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
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общество, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Технологии, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Навигатор абитуриента, Кем стать
Эксперт: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике

Эксперт Кобозев: развитие нейросетей создаст профессию специалиста по ИИ-этике

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Развитие нейросетей в России создаст, в числе прочих, профессию специалиста по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ), также в вузах появятся профильные программы по обучению на ИИ-специалиста, рассказал РИА Новости директор направления Data Fusion ГК "Лига цифровой экономики" Александр Кобозев.
"В будущем станет еще больше профессий, связанных с разработкой, обучением и интеграцией ИИ-технологий. Среди них, например, аналитики, тестировщики и инженеры в сфере безопасности искусственного интеллекта, специалисты по комплаенсу использования ИИ-данных, эксперты по ИИ-этике и количественному анализу этики, дизайнеры пространства и аватаров для искусственного интеллекта, а также кураторы данных", - рассказал Кобозев.
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Он добавил, что Минэкономразвития и Минтруд будут проводить анализ рисков, связанных с внедрением нейросетей в экономику и его влиянием на рынок труда.
Кобозев уточнил, что сейчас пристальное внимание уделяется развитию высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров, которые применяют в промышленности, системах связи, а также в медицине для обнаружения заболеваний на ранних стадиях. По его словам, в будущем будет сделан упор на модели цифровых двойников, создание персональных аватаров в виртуальном и дополненном пространстве, а также совершенствование систем клиентского обслуживания - чат-ботов, голосовых роботов, виртуальных коммуникаций, синтеза реальной речи.
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Эксперт отметил, что влияние ИИ также распространится на профессии вне IT-сектора, поскольку оптимизация процессов затронет большинство отраслей. Работодатели в различных сферах будут все чаще обращать внимание на навыки использования нейросети.
Так, требования к квалификации и способности адаптации к новым технологиям станут строже. Важным будет не только умение использовать ИИ-инструменты, но и понимание принципов их действия и возможностей применения для повышения эффективности труда и качества работы: "От кандидатов будут ожидать более высокий уровень технических знаний и навыков, общую эрудицию, а также знание принципов теории групп и графов, владение основами работы нейросетей".
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