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Экс-генсек НАТО считает, что Рютте возглавит альянс в апреле - РИА Новости, 22.02.2024
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11:28 22.02.2024 (обновлено: 11:29 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/nato-1928926758.html
Экс-генсек НАТО считает, что Рютте возглавит альянс в апреле
Экс-генсек НАТО считает, что Рютте возглавит альянс в апреле - РИА Новости, 22.02.2024
Экс-генсек НАТО считает, что Рютте возглавит альянс в апреле
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже скоро, возможно, в апреле, заявил в телепрограмме Nieuwsuur... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:28
2024-02-22T11:29
в мире
нидерланды
марк рютте
нато
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ГААГА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже скоро, возможно, в апреле, заявил в телепрограмме Nieuwsuur нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах. Газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО. Кроме того, по данным издания, две трети стран альянса выражают поддержку кандидатуре нидерландского премьера. "Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным (новым генсеком НАТО - ред.)", - сказал де Хоп Схеффер. По его словам, существует большая и важная группа стран, которые поддерживают кандидатуру нидерландского премьера. "Поэтому я считаю, что мы можем ожидать принятия решения скоро", - добавил политик. Де Хоп Схеффер полагает, что объявить Рютте новым генсеком НАТО могут 4 апреля - в день 75-летия альянса. "Затем министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе. Это может стать возможностью", - добавил он. Йенс Столтенберг должен был покинуть кресло генсека НАТО еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
https://ria.ru/20231124/niderlandy-1911453791.html
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в мире, нидерланды, марк рютте, нато
В мире, Нидерланды, Марк Рютте, НАТО
Экс-генсек НАТО считает, что Рютте возглавит альянс в апреле

Де Хоп Схеффер: новым генсеком НАТО уже в апреле может стать Марк Рютте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже скоро, возможно, в апреле, заявил в телепрограмме Nieuwsuur нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах.
Газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО. Кроме того, по данным издания, две трети стран альянса выражают поддержку кандидатуре нидерландского премьера.
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"Я думаю, что у Марка Рютте очень хорошие шансы быть назначенным (новым генсеком НАТО - ред.)", - сказал де Хоп Схеффер.
По его словам, существует большая и важная группа стран, которые поддерживают кандидатуру нидерландского премьера. "Поэтому я считаю, что мы можем ожидать принятия решения скоро", - добавил политик.
Де Хоп Схеффер полагает, что объявить Рютте новым генсеком НАТО могут 4 апреля - в день 75-летия альянса. "Затем министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе. Это может стать возможностью", - добавил он.
Йенс Столтенберг должен был покинуть кресло генсека НАТО еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
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