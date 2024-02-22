Рейтинг@Mail.ru
Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/moskva-1929025112.html
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 22.02.2024
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в предпраздничный четверг, днем около 17 часов достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:58
2024-02-22T16:58
москва
садовое кольцо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864562732_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_963d13b83c95673ae3fbab944410ae5f.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в предпраздничный четверг, днем около 17 часов достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке столицы. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной, Садовнической, Кадашевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульваров, а также на улицах Неглинной, Большая Лубянка, Солянка. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке. Ранее дептранс Москвы сообщил о том, что локальные затруднения в движении автотранспорта в четверг, накануне Дня защитника Отечества, могут возникнуть в центре Москвы, особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами, а 23 февраля на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов
https://ria.ru/20240222/moskva-1928944481.html
https://ria.ru/20240215/yandekstaksi-1927628658.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864562732_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2730a14e6422580d5fc44235fff904bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, садовое кольцо (москва)
Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 8 баллов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Пробки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в предпраздничный четверг, днем около 17 часов достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке столицы.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Вчера, 12:26
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной, Садовнической, Кадашевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульваров, а также на улицах Неглинной, Большая Лубянка, Солянка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке.
Ранее дептранс Москвы сообщил о том, что локальные затруднения в движении автотранспорта в четверг, накануне Дня защитника Отечества, могут возникнуть в центре Москвы, особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами, а 23 февраля на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов
Автомобили такси в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
ФАС заявила о доминирующем положении "Яндекс.Такси" в России
15 февраля, 17:00
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала