https://ria.ru/20240222/moskva-1929025112.html
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 22.02.2024
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в предпраздничный четверг, днем около 17 часов достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:58
2024-02-22T16:58
2024-02-22T16:58
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в предпраздничный четверг, днем около 17 часов достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке столицы. Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной, Садовнической, Кадашевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульваров, а также на улицах Неглинной, Большая Лубянка, Солянка. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке. Ранее дептранс Москвы сообщил о том, что локальные затруднения в движении автотранспорта в четверг, накануне Дня защитника Отечества, могут возникнуть в центре Москвы, особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами, а 23 февраля на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов
https://ria.ru/20240222/moskva-1928944481.html
https://ria.ru/20240215/yandekstaksi-1927628658.html
москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва)
Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 8 баллов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Пробки в Москве в предпраздничный четверг, днем около 17 часов достигли 8 баллов, следует из данных
сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке столицы.
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Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной, Садовнической, Кадашевской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульваров, а также на улицах Неглинной, Большая Лубянка, Солянка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юго-западе, юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке.
Ранее дептранс Москвы сообщил о том, что локальные затруднения в движении автотранспорта в четверг, накануне Дня защитника Отечества, могут возникнуть в центре Москвы, особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами, а 23 февраля на дорогах станет относительно свободно - 4-5 баллов
ФАС заявила о доминирующем положении "Яндекс.Такси" в России