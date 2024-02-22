https://ria.ru/20240222/medvedev-1928971715.html

Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен

Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:39

2024-02-22T13:39

2024-02-22T13:39

дмитрий медведев

урсула фон дер ляйен

мерил стрип

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Что... касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы. Раньше была такая рубрика "Их нравы". Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Не знаю, с кем её сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, мерил стрип, в мире