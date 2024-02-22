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Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.02.2024
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13:39 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928971715.html
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:39
дмитрий медведев
урсула фон дер ляйен
мерил стрип
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Что... касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы. Раньше была такая рубрика "Их нравы". Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Не знаю, с кем её сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей", - добавил Медведев.
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дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, мерил стрип, в мире
Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Мерил Стрип, В мире
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен

Медведев: президент из кино "Не смотрите наверх" напоминает Урсулу фон дер Ляйен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«
"Что... касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы. Раньше была такая рубрика "Их нравы". Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
"Не знаю, с кем её сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей", - добавил Медведев.
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Дмитрий МедведевУрсула фон дер ЛяйенМерил СтрипВ мире
 
 
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