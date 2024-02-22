https://ria.ru/20240222/medvedev-1928971715.html
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:39
дмитрий медведев
урсула фон дер ляйен
мерил стрип
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил героиню Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Что... касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы. Раньше была такая рубрика "Их нравы". Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Не знаю, с кем её сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928897975.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66dbeedd7194c438ef4c2d694573fa18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, мерил стрип, в мире
Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Мерил Стрип, В мире
Медведев сравнил президента из кино "Не смотрите наверх" с фон дер Ляйен
Медведев: президент из кино "Не смотрите наверх" напоминает Урсулу фон дер Ляйен