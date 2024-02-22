https://ria.ru/20240222/medvedchuk-1928909412.html

Виктор Медведчук: независимая Украина перестала существовать

Виктор Медведчук: независимая Украина перестала существовать - РИА Новости, 22.02.2024

Виктор Медведчук: независимая Украина перестала существовать

Десять лет назад власть на Украине захватили вооруженные радикалы, совершив госпереворот. С тех пор Украина перешла под тотальное управление Запада, перестав... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:00

2024-02-22T13:00

2024-02-22T15:31

украина

россия

сво

майдан

столкновения на майдане

евромайдан

"евромайдан" в киеве

владимир зеленский

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Десять лет назад власть на Украине захватили вооруженные радикалы, совершив госпереворот. С тех пор Украина перешла под тотальное управление Запада, перестав был суверенной и независимой. О том, каким курсом идет Украина спустя десять лет, возможен ли новый переворот и смена Владимира Зеленского, а также о причинах отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и коррупционной составляющей киевского режима в интервью агентству "Россия сегодня" рассказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.— Виктор Владимирович, спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Повод для встречи у нас трагичный. Десять лет назад в результате государственного переворота Украина перешла под тотальное управление Запада. Спустя десять лет как вы можете охарактеризовать ситуацию в стране? Добилась ли Украина того, ради чего выходила на площадь Независимости?— Во-первых, я понимаю, когда вы в своем вопросе упоминаете такой термин, как трагичность, это действительно было трагичное событие, которое не все осознавали в тот момент, я имею в виду февраль 2014 года. Более того, Украина, как тогда заявляли те, кто захватил власть незаконно вооруженным путем, и весь мир об этом знает, они популяризировали мысль о том, что теперь Украина встанет на путь европейской интеграции, теперь, наконец, власть сможет сделать то, чего она не делала многие годы, — подписать договор об ассоциации с Евросоюзом, подписать договор о свободной зоне торговли и жить по европейским принципам. Другими словами, как это очень часто употреблялось и выражался такой термин, — Украина идет в Европу.Но за эти десять лет, если мы говорим о том, что предшествует сегодняшней нашей встрече, и о том, что прошло с момента государственного переворота, который, я хочу уточнить, произошел 22 февраля, Украина попала в ситуацию, при которой она провалилась в экономике, в социальной, гуманитарной сферах. Украина за эти годы, начиная с 2018 года правления так называемого прозападного курса под чутким в кавычках внешним управлением, которое было создано в 2014 году и только укреплялось все эти годы, включая сегодняшний день, она стала страной, которая является самой бедной в Европе. С 2018 года, я подчеркиваю, провалилась по экономическим, социальным показателям в таких рейтингах мировых, как валовый внутренний продукт на душу населения, в таких рейтингах, как уровень благосостояния, как средняя заработная плата, как средняя пенсия, как наличие активов у граждан. По всем этим основным международным показателям она упорно, твердо и последовательно, к моему огромному сожалению, занимает последнее место в Европе, опередив даже Молдову — страну, с которой даже нельзя ее сравнивать и по ресурсам, и по возможностям, и по количеству трудовых ресурсов. Что за этот период изменилось? Я вам приведу только несколько цифр, которые характеризуют. Те, кто застал советскую власть и жил в условиях советской власти до развала СССР, хорошо знают, что всегда была такая привычка — сравнивать результаты, достижения советской власти с 1913 годом при царской России. В Украине вошло в правило сравнивать с 2013 годом, все эти годы — 2014-й, 2015-й, 2016-й и так до прошедшего 2023 года. В этом сравнении я могу сказать, что Украина не вышла на уровень экономического и социального положения, которое она занимала в 2013 году. Она так и не вышла за эти годы, несмотря на подписанный договор о свободной зоне торговли, который уничтожил экономику Украины, несмотря на подписанный договор об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на так называемую помощь Евросоюза, которая якобы приходила в Украину. По всем этим показателям она так и не вышла на этот уровень по итогам 2021 года, потому что 2022 и 2023 годы были специфическими годами — шли боевые действия, война. И поэтому здесь говорить об экономике вообще не приходится. Она просто уничтожена за эти два года. Если надо, я приведу характеристики и аргументы в пользу этого тезиса. За все эти годы, например, если говорить о чувствительных темах для населения страны, стоимость газа для населения в коммунальных расходах увеличилась в десять раз — на 980 процентов. Стоимость горячей воды и тепла — на 530-580 процентов. Задолженность по коммунальным тарифам выросла в разы. То есть если оно было десять-двенадцать миллиардов, стало 30-40 миллиардов, уменьшилось количество рабочих мест, закрывались десятки тысяч предприятий именно из-за подписания договора о свободной торговле, потому что одновременно с этим Россия и страны СНГ прекратили действие зоны свободной торговли с Украиной. По той простой причине, что экспорт из Европы, который шел в Украину, мог беспошлинно проникать на территорию России и стран СНГ. Это была главная потеря экономического потенциала Украины за этот период времени. Поэтому все эти показатели с учетом международных рейтингов привели к тому, что Украина стала самой бедной страной в Европе и продолжает на сегодняшний день действовать и жить по этим законам. Закон об уничтожении экономики, закон об уничтожении социальных обязательств перед населением и, естественно, по вопросам прав и свобод граждан, что особенно достигло апогея в своей напряженности после прихода к власти уже Порошенко, после прихода к власти Зеленского.Поэтому государственный переворот, который имел место 22 февраля 2014 года, обрушил страну по всем показателям. И вопрос, который вы задали, чего достигла Украина, звучит даже как-то неестественно. Он режет слух. Она не достигла. Нельзя достигать падения на дно, нельзя достигать падения в вопросах уровня благосостояния и уровня жизни людей. Это то, что случилось. И это случилось именно с учетом того западного вектора, который был насильственно насажен Украине внешним управлением, западными партнерами или под воздействием этого коллективного Запада.— Сам день 22 февраля 2014 года вы помните? Что в этот день делали, какие были мысли, ожидания, опасения?— Вы знаете, естественно, такие даты запоминаются. Тем более что я был на Украине в это время, и я знал и анализировал все события, которые предшествовали 22 февраля.Вы же хорошо знаете о том, что так называемое противостояние и вооруженное восстание — это было вооруженным восстанием, незаконным, направленным против действующей легальной власти, — началось в конце ноября и продолжалось и в декабре, и в январе, и феврале. В феврале оно достигло своего апогея. Что было в тот день? Хочу признать, что я 22 февраля еще, скажем так, в начале дня или в первой половине дня был под впечатлениями, наивными впечатлениями и верил в то, что произошло 21 февраля, а 21 февраля в Киеве был подписан меморандум между оппозицией и властью, исполнение которого гарантировали главы министерств иностранных дел европейских стран, таких как Франция, Германия и Польша. Они присутствовали, все эти министры иностранных дел, в Киеве, они подписали этот меморандум: Янукович, лидеры оппозиции Яценюк, Кличко, Тягнибок и министр иностранных дел. И в этом меморандуме прямо было сказано о том, что прекращается вооруженное противостояние, внутренние войска отводятся из Киева, правоохранительные органы прекращают преследование тех, кто нарушил закон. За эти дни, особенно последние дни, когда действительно эскалация достигла апогея и были десятки жертв, даже сотни людей погибли. В этом меморандуме было прямо отмечено, что возвращается действие конституционной реформы. Это было очень важно. И не только потому, что я был автором этой конституционной реформы в свое время, еще в 2004 году, а потому что эта реформа предусматривала, что в Украине вводится форма государственного управления — парламентско-президентская, а не та, которая была — президентско-парламентская, которую установил для себя Янукович после того, как в 2010 году незаконно отменил эту конституционную реформу. У нас парламент стоял выше президента. Януковичу это не понравилось, и в 2014 году под воздействием оппозиции это возвращение произошло. Действительно, вводилась эта форма. Это означало, что будет избрано и утверждено правительство национального единства, которое состояло из оппозиции и власти. У власти не было монополии на управление исполнительным органом — кабинетом министров Украины. А президентские выборы должны были пройти не в 2015 году, как это предусмотрено конституцией, а в 2014 году. Фактически все "хотелки" оппозиции были удовлетворены. Конечно, они были неконституционными в большей своей части, но для установления мира, для установления режима тишины, для прекращения смертей людей и уничтожения страны и ее инфраструктуры это на тот момент было важным политическим решением. И я вам скажу честно, что я наивно, как я подчеркивал, верил в то, что это так и реализуется.Но 22 февраля был днем разочарования не только для меня, для многих, кто верил, что эти договоренности будут действовать, так как Майдан поднялся и пошел захватывать органы власти, которые еще не были захвачены. На тот момент были захвачены Дом профсоюзов, — еще до 22 февраля — и киевская мэрия, и многие другие здания министерств и ведомств. Они пошли захватывать Банковую, они пошли захватывать парламент. То есть они продолжили путь преступного вооруженного захвата власти, который и называется государственным переворотом. Апогей его достиг 22 числа. В это время президента Януковича не было. Он накануне уехал в Харьков, там проходил съезд местных депутатов юго-востока. И эта власть пала, власть Януковича, легально избранная законным путем власть пала. Поэтому это было очень важно.Кроме всего прочего, я хочу вспомнить еще такой момент. Оппозиции удалось собрать парламент, я бы сказал, не собрать, а согнать депутатов в парламент для принятия определенных решений. И эти решения стали краеугольными. То есть они стали ощутимыми в историческом плане для судьбы Украины. Один из моих друзей и знакомых, который был народным депутатом на тот момент, мне позвонил и говорит: "С тобой хочет переговорить Яценюк". Я говорю: "По вопросу?" — "Он тебе все скажет". Он дал трубку, и мы с ним разговаривали. Говорит: "Виктор Владимирович, а можно использовать ваши связи, подействовать на то, чтобы Янукович написал заявление об отставке?" Это было 22 февраля. Потому что они не знали, как с ним быть. Его нет. Отстранить от власти можно только в соответствии с конституцией. В конституции четко перечислены основания для досрочного прекращения полномочий президента страны. И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие "хотелки", в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно, или болезнь, или смерть — вот все основания из конституции. Безусловно, я отказался что-либо делать в этом направлении, потому что считал, что это — государственный переворот, это незаконный захват власти, этого нельзя делать, этого нельзя допускать. После этого они приняли решение об отстранении Януковича от власти постановлением Верховной рады. То есть простым нормативным подзаконным актом, который не мог действительно прекратить полномочия президента Януковича. Но они пошли по этому пути, как и во многих других сферах. То есть это был преступный путь захвата власти в результате государственного переворота.Они приняли еще ряд решений. Через несколько дней они отменили закон, который разрешал статус русского языка на уровне регионального, и другие решения. Но это уже была преступная идиллия с помощью парламента, в который согнали в том числе и представителей "Партии регионов", которые представляли большинство, которые представляли партию власти. Они действовали в угоду этой оппозиции под страхом физического насилия, физического воздействия, под страхом смерти, под страхом небезопасных методов, которые применяла тогда вооруженная оппозиция в отношении и депутатов, и в том числе их семей.— Получается, исходя из ваших слов, мы можем говорить о том, что Янукович — это последний легитимный президент Украины?— Однозначно. На тот момент, в 2014 году и в последующем, он был легитимным президентом Украины. Но после этого были выборы в мае 2014 года. Турчинов взял на себя исполнение обязанностей. Кстати, решение тоже было принято о том, что он исполняет обязанности президента от 22 февраля, оно незаконно, потому что он может исполнять обязанности президента только в том случае, если президент отстранен, его полномочия прекращены в установленном законом, в данном случае основным законом, порядке, то есть конституцией. После этого был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича.И если вы задаете вопрос о легитимности — впоследствии были выборы, в результате которых избран Порошенко, потом Зеленский. В чисто правовом аспекте, я вам как специалист по конституционному праву могу сказать, что это может иметь место, его легитимность признана. Но для того, чтобы признать его легитимность или в те годы, или в последующие, необходимо отменить ряд постановлений, в том числе и Верховной рады об отстранении от власти, постановление по поводу передачи полномочий исполняющим обязанности, закон о лишении звания президента, который позже, через несколько лет был принят в отношении Януковича и, в том числе, прекращение уголовного преследования, по которому он осужден по статьям Уголовного кодекса. В случае отмены всех этих решений ваше утверждение в отношении легитимности Януковича имеет смысл и имеет возможность существовать, если мы говорим о правовой части данного вопроса.— Вы сейчас поддерживаете контакт с Януковичем? Может быть, встречались?— Нет, не поддерживаем. Я с Януковичем прекратил отношения еще тогда, в феврале, хотя у меня были встречи, и мы с ним общались по телефону в феврале 2014 года. Думаю, в 2018 году встречался с ним в Москве. В одну из моих поездок мы там обсуждали вопросы политики и всего остального. После этой встречи 2018 года я с ним не виделся.— То есть вы не знаете, готов ли он вернуться в Киев?— Я думаю, этот вопрос надо задавать ему. Это первое. И второе, у меня есть большие сомнения в том, что он этого хочет.— Вы хотели бы вернуться в Киев, если будет такая возможность?— Безусловно. Я не просто хотел бы вернуться в Киев. Я считаю, что то, что я сегодня делаю, — и создание с моими единомышленниками общественного движения "Другая Украина", и та борьба, которую мы ведем, и то, что мы на сегодняшний день делаем, — оно предполагает, что так, как хочет сегодня коллективный Запад, как хочет сегодня Зеленский, который возглавил преступный режим и уничтожает страну, не будет.Естественно, я верю в то время, когда это может наступить, когда многие украинцы, многие из той половины страны, которая выехала, а я могу утверждать, что половина страны сегодня находится за пределами страны — и официальные подсчеты, и статистика говорят о том, что на сегодняшний день выехало около 18 миллионов, а находится в стране чуть больше 18, где-то 18,5-18,7 миллиона человек — для половины страны, я думаю, такая цель может быть реализована в случае, когда в стране не будет того, что называется сегодня нацизмом. А нацизм стоит сегодня во главе угла государственной политики Зеленского и его преступного режима. Когда страна перестанет быть милитаризованной, а это сделано коллективным Западом, включая в первую очередь инициативное участие США и Британии, когда эта ситуация будет совершенно другой. Поэтому, как говорят, от Родины не отказываются. Но и условия, которые существуют, предполагают, что очень многие люди хотят вернуться, и в случае изменения ситуации, безусловно, вернутся.И мы это видим, ощущаем в тех дискуссиях, беседах, в наших контактах, которые осуществляет общественное движение "Другая Украина" по отношению к украинцам, беженцам, которые находятся в России. Их самое большое количество — более семи миллионов беженцев. Именно беженцев. Не тех граждан, которые на референдумах использовали свое право на самоопределение вместе с территориями, где они живут, вошли в состав РФ, а именно беженцев, которые имеют такой статус или находятся на территории России, как и многие миллионы находящихся в Европе, в странах Латинской Америки, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и во многих других странах, в том числе и странах СНГ.— Что, по вашему мнению, может изменить ситуацию на Украине? И если мы говорим про экономические аспекты, что может вернуть страну на уровень 1990-х годов?— Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Я вообще считаю, и у меня есть достаточно аргументов утверждать, она потеряла свою государственность. Потому что кроме как преступный режим Зеленского, характеризовать ту территорию, которая называлась Украиной, невозможно. Потому что если говорить о конституции, а я буду всегда ссылаться на нее как на основной закон страны, то Украина — это суверенное, независимое, демократическое, правовое и социальное государство. С независимостью и суверенитетом покончили в 2014 году. С демократичностью и правовым состоянием в стране покончили, когда начались репрессии. Более 25 тысяч уголовных дел было возбуждено только за инакомыслие. Это уже при преступном режиме Зеленского. С социальными вопросами было покончено тогда, когда обрушилась экономика. Если сегодня прожиточный минимум в стране составляет в долларовом эквиваленте где-то 56-60 долларов, все сказано. Уже не говоря о тех ценах, которые используются населением в оплате коммунальных тарифов. Это говорит о том, что такого государства, как Украина, нет. Есть Украина Зеленского, есть бандеровская Украина, есть Украина, которую возглавляет преступная клика Зеленского.И поэтому, когда мы говорим, как можно выйти на тот уровень хотя бы, как вы говорите,1990 года, то я вам хочу сказать, что до 2021 года Украине не удалось выйти на уровень и объем ВВП, как основного показателя экономики, 1990 года. Она вышла на уровень 65 процентов от ВВП 1990 года. Все бывшие республики развалившегося Советского Союза преодолели этот барьер еще в 2003-2005 годах, когда они преодолели объем ВВП, который был на момент распада СССР. Украина этого не сделала. После 2014 года, когда было введено внешнее управление, когда экономика обвалилась, с одной стороны, обрушилась, с другой, благодаря договору о зоне свободной торговли с ЕС, когда фактически обвалился экспорт, когда продукция украинских предприятий перестала быть конкурентоспособной для других стран, куда поставлялся экспорт, а конкурировать с европейской продукцией Украина не смогла, тогда все это обрушилось до такой степени, что сейчас реально говорить о возможности восстановления хотя бы того, что было в 1990-х, просто не приходится, потому что это какая-то абстракция, в которой нельзя найти фундамент.Я возглавлял партию "Оппозиционная платформа — за жизнь", мы победили на выборах, заняли второе место на выборах в парламент, первое место на местных выборах в 2020 году. Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения в первую очередь с Россией и странами СНГ. Необходимо восстановить реализацию нашего экспорта, необходимо нарастить производственные и промышленные мощности. Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией. Потому что наша экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу.Как можно выстраивать экономику и достигать каких-то успехов с Европой? Если, допустим, уровень производительности труда в Украине в шесть раз меньше, чем в европейских странах? Или занятость времени эффективность в разы преуменьшает. Если экономика попадает в такое поле, где действуют экономические законы того же Евросоюза, она становится только как использованный объект для того, чтобы поставлять сырье. То есть это выгода для экономики Евросоюза. Но никаких выгод для экономики Украины в этот момент не было. Поэтому пока мы не изменим политику и не закончим с этим движением на Запад, я имею в виду в Украине, пока не восстановятся те связи, которые были, говорить о каких-то достижениях просто не имеет смысла, и нет никаких объективных данных к этому.— Пока Украина так смотрит на Запад, ваше предположение, возьмут их все-таки в Евросоюз и НАТО?— Это раньше она смотрела на Запад, а сейчас она смотрит из-под Запада. Потому что Запад пришел, Запад поглотил, Запад управляет, Запад решает, и Запад во всем, везде и всегда. Знаете, как раньше говорили европейские политики для того, чтобы от них отстали? Они говорили: да, но Украине надо нарастить экономику, выйти на показатели. Это все правда. Но не может быть экономического союза. При тех данных, которые я перечислял, — и по производительности труда, и по ценам, и по промышленному производству, и по экспорту — этого невозможно сделать. Есть данные, которые звучат: как Украину принять в Евросоюз, он же разваливается. Разве что для того, чтобы развалить сегодня Евросоюз, надо принять еще экономику. Им мало Греции, им мало других стран, которые их тянут вниз. Та же Польша, которая якобы развивается. Если бы им Евросоюз не упростил несколько раз по сто миллиардов кредитов, они бы развивались по-другому, и показатели были бы совершенно иные. Как еще принять сюда же и Украину? Поэтому трезвые умы в Европе говорят, что для этого еще надо три-пять лет, и вообще, чтобы закончилась война.То есть это не реальные показатели, потому что уже сегодня нет Украины. О какой Украине можно говорить через пять лет? Я считаю, это просто полнейшая бессмысленная абстракция. То же самое, кстати, НАТО, которая обещает, но не может этого сделать по известным причинам. И поэтому Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование Минских соглашений. Все это привело к тому, что сегодня происходит. Это примитивность, ограниченность власти, непонимание того, что может ждать страну, людей и мировой правопорядок.— Почему тогда Евросоюз продолжает рассуждать о соответствии Украины европейским стандартам? При том что на Украине закрывают оппозицию, СМИ, запрещают русский язык?— Потому что демократия, которая насаждалась США многие десятилетия, это вообще не демократия. Это попытки экспорта демократии ради своих интересов, ради достижения монополии во всех сферах. Вот тогда они говорят о демократии, хотя у себя этой демократией и не пахнет. Если говорить о странах Евросоюза, говорят, демократическими стандартами. Так они же и возмущались этим, в том числе в 2018-2019 годах, когда закрыли оппозиционные каналы, когда преследовали, репрессировали оппозиционных политиков, которые не пересекали грань допустимого. А грань допустимого имеет место в содержании уголовного законодательства. Люди не нарушали закон. Люди имели на это право, но это право не просто оспаривалось. Оно пресекалось. Оно было отнято у людей, которые имели другое мышление. Инакомыслие стало уголовно преследуемым. И эта политика, внедренная сначала Порошенко в каких-то более-менее интеллигентных формах, а потом просто в радикальных формах Зеленского. Когда ко мне приходили ваши коллеги с телевизионных каналов накануне закрытия и говорили: "Виктор Владимирович, у нас есть информация, что все три канала наших закроют". Я говорю: "Ребята, давайте заканчивать эту дискуссию. Как закроют?" Есть обращение в суд Национального совета по радио и телевидению, который усмотрел какие-то нарушения в деятельности каналов? Этих нарушений не было. Это было мнимое, это было политическое гонение, это было политическое преследование. И я понимал, что в соответствии с конституцией, действующим законодательством закрыть телевизионные каналы можно только в результате решения суда, вступившего в законную силу. Эти суды даже не начинались. Вяло как-то рассматривались дела, обменивались мнениями в правовой дискуссии. И тут ни с того ни с сего указом президента закрывают канал.Я очень часто сожалею и считаю своим недостатком свое юридическое образование, потому что я воспринимаю все в плане действующего законодательства, юриспруденции и теории права. Кстати, тот же Зеленский, говорят, имеет юридическое образование. Но можно ли его назвать юристом? Можно ли назвать тех людей, которые вошли в эту его преступную клику, которая совершала эти действия, юристами или государственниками? Этого нельзя сделать. Эта категория неприемлема. И поэтому это все и происходило.Европа закрывала глаза, хотя многие организации, в том числе и комиссии Генеральной Ассамблеи ООН, отмечали нарушения прав человека, политически мотивированные репрессии, нарушение свободы слова, закрытие каналов, закрытие СМИ. Потом уже пошло и закрытие партий. Эти партии выступают за восстановление сотрудничества и партнерские отношения с Россией? Все, это враги, это агенты Кремля. Их надо закрыть, их надо прекратить, им надо запретить деятельность.И понятно, как может образованная, как говорят, Европа идти по пути того, что такие нарушения, грубейшие нарушения демократических стандартов, которые признаны якобы всем миром, нарушаются в Украине. И при этом на это все закрываются глаза и используются двойные, тройные стандарты.— В связи с этим как раз вопрос о легитимности подобных решений. На Украине наложили арест на ваше имущество. Хорватский суд решил передать украинским властям вашу арестованную яхту. Будете подавать в суд?— Ситуация сложилась следующим образом. Как сегодня пытаются меня критиковать? Я в большой политике с конца 1990-х годов, когда впервые избрался народным депутатом. Все, что можно найти в моей биографии, поверьте, перетрясли несколько раз: близких, знакомых, родственников — ничего нового найти нельзя. И поэтому последние годы они сосредоточились на том, что в Украине был принят закон о декларации имущества государственными чиновниками, включая народных депутатов. Пример приведу. Моя декларация, которую я заполнял неоднократно как народный депутат, излагает активы на 180 листах машинописного текста. Я как человек, который занимается политикой, человек, который является публичным, задекларировал все свое имущество, где показал, как эти активы приобретались, за какие средства, насколько они легальны. Поверьте, меня неоднократно, повсеместно и тотально проверяли. В том числе и в том вопросе, который вы говорите, про яхты.У меня американские санкции с 2014 года. Когда американцы ввели первые санкции, это было 17 марта 2014 года, они ввели против Януковича, Азарова из граждан Украины. Руководители тогда Крыма, которые стали руководителями после референдума, — Аксенов, Константинов — и Медведчук. А кто Медведчук? Он лидер "Партии регионов", которая была при власти? Он должностное лицо? Нет. Я возглавлял общественное движение "Украинский выбор", которое своей стратегической целью поставило сближение сотрудничества с Россией, со странами СНГ. И для американцев это была очень серьезная опасность. Где-то в 2020-2021годах поступила информация, что такие же американские санкции хотят применить к моей жене Оксане Марченко. А она была собственником в том числе яхты. В 2020 году мы выставили ее на продажу и в 2021 году — за год до начала военных действий — ее продали. Но это же все, как говорится, для них не имеет значения. Они же рассказывают, что это яхта Медведчука. А продана она семьей Медведчука была еще за год до всех этих событий.Приобрел ее гражданин России, известный бизнесмен, человек, у которого были средства, за официальные деньги, выплатил за нее официальные деньги, которые появились на моих счетах. Но это же все за кулисами. Хоть это и открыто, но в той лжи и в той грязи это все находится за кулисами того, что происходит. Естественно, этот человек ведет судебные тяжбы, он воюет с хорватской стороной в судах. Более того, на сегодняшний день правительству Хорватии выставлен иск уже на более чем 30 миллионов евро за содержание этой яхты, которая находится под арестом, за содержание экипажа. Потому что те, кто ее арестовал незаконно, не взяли это имущество на свое содержание, как это должно быть по закону. Они сказали, нет, вы там сидите молча, но мы заблокировали, полиция Хорватии не даст вам возможности выхода, это все арестовано. Все это идет сегодня в хорватских судах. Эти действия абсолютно незаконны, потому что человек заплатил свои деньги, а мы получили свои деньги. Сегодня эта борьба идет в том числе и с бизнесменом из России и идет за яхту. Потому что, видите ли, когда-то на ней ходил Медведчук. Вот и все. Целая череда, целая цепь, когда надо ухватиться за что-то.Когда вы говорите, что арестовали все мое имущество, да, действительно, арестовали. Только это мое имущество было арестовано после того, как были два наскока, два нападения и два грабежа дома, где мы жили, два грабежа, которые осуществлялись национал-радикалами, этими нацистами, которые пришли и вынесли картины, драгоценности жены, одежду. Это все чепуха. Самое главное, о чем я сожалею, — это библиотека. Восемь тысяч раритетных томов изданий, начиная с XV века по начало XX века. Библиотека, которая считалась экспертами в стране номером один среди частных библиотек. В этой библиотеке было шесть изданий в одном экземпляре в Украине. Даже в библиотеке Вернадского, Академии наук Украины, которую можно сравнить в некоторой части с Ленинской библиотекой (сегодня Государственная библиотека РФ. — Прим. ред.). У нас было шесть изданий, которых не было в этих библиотеках. Это все разграбили. Это самое главное. Я не говорю про машины и про все остальное. Это наживное. Это все разграбили. После этого пришли следователи СБУ и описали все, что осталось. Так это происходит в том государстве, которое, как я утверждаю, перестало быть и правовым, и демократичным.— Поступали ли вам угрозы со стороны киевского режима? Может быть, были нападения, о которых не знает широкая общественность?— Вы имеете в виду когда?— Мы сейчас говорим, начиная с 2014 года.— Если начиная с 2014 года, то эта история имеет место и имеет продолжение. Я вам могу сказать, что при враждебной для меня власти, которой была власть Порошенко, которая меня не просто не любила, а ненавидела, сегодня существует масса уголовных дел по моему общественному движению "Украинский выбор", которое я возглавлял и продолжаю. По вопросу физического устранения Медведчука было возбуждено четыре уголовных дела — в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.Это все обсуждалось в публичной сфере, когда были прямые угрозы и прямые основания считать, что такое физическое устранение может иметь место, потому что враги бы не возбудили дело. Понятно, что никто эти дела не расследует. Понятно, что они зависли, и результата по этим делам никаких нет и не существует. Но это было. Это было и тогда, когда мне угрожали расправой прийти ко мне домой, когда я находился год под домашним арестом. Это продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве. Откройте страницы средств массовой информации Украины, и вы увидите эти угрозы — угрозы жизни мне, семье. Особенно после того, как наш сторонник, наш коллега Илья Кива был убит. И это результат заказного убийства украинских властей, украинских СБУ, то, что сделали именно они в отношении человека, который публично и открыто выступал против преступного режима Зеленского.Поэтому это все было, это есть. Но это не означает, что люди, которые истинно верят в свою правоту, люди, которые принципиально и последовательно отстаивают свои принципы, должны отказаться, опустить руки и не бороться с тем произволом и с той преступностью, которая сегодня внедрена на уровне государственной политики Зеленским.— Сейчас вы возглавляете организацию "Другая Украина". Какие у нее приоритетные задачи?— Общественное движение "Другая Украина", которое стало международным движением, потому что у нас созданы, зарегистрированы, в том числе и в других странах, наши филиалы, предполагало главную задачу. Первое, вопрос не идет о другой Украине, как о другом государстве. Вопрос идет о другой Украине в плане того, что есть Украина бандеровская Зеленского, есть Украина нацистская, есть Украина, которая сегодня вместе с Западом и с НАТО воюет против России. А есть другая Украина. Это те, которые остались там, в Украине, и не поддерживают власть. Это те, которые выехали в Россию, — более семи миллионов. Это те, которые выехали в другие страны, это почти 18 миллионов человек. Почему они покинули Украину? Кто-то ненавидел Зеленского, кто-то уехал от репрессий, кто-то уехал из-за ситуации в экономическом, социальном аспекте. Когда нет работы, нет денег, не на что содержать детей, опасность существует личная. Эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит в Украине. А то, что происходит в Украине, — это непосредственно то, что сегодня делает власть, преступная власть Зеленского. Задача общественного движения — объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев. С учетом того, что Украина как государство сегодня уничтожена, говорить о какой-то государственной форме существования Украины в будущем нет абсолютно никаких оснований. Не только мне, как юристу по образованию, не только мне, потому что я веду эту борьбу и вел ее в Украине и продолжаю ее вести здесь, находясь в Российской Федерации, а потому что это по факту так и есть."Другая Украина" — это объединение тех, кто уехал. Как вы задавали вопрос раньше: а готовы ли? Да, многие готовы это сделать. Но, естественно, когда Украина Зеленского перестанет существовать как нацистское государство. И поэтому наша задача сегодня — объединить этих людей, помочь этим людям.У нас, допустим, в России, где больше всего беженцев с Украины, созданы центры, они созданы в пяти городах. Это центры помощи беженцам с Украины, которые оказывают помощь по многим вопросам, в спектре того, что сегодня волнует людей, в тех вопросах, где есть необходимость оказать им содействие. Мы это делаем, мы открыто популяризируем свою политику в средствах массовой информации, на сайте "Другая Украина", который зарегистрирован официально как СМИ, в нашем Telegram-канале, в наших статьях, которые сегодня публикуются по всему миру. Потому что видят, что есть реальная оппозиция, позиция борьбы с Зеленским, позиция, которая, может быть, не воспринималась в 2022 году, когда я был арестован. Может быть, не так это было очевидно и доходчиво, как, например, это происходило в 2023 году, потому что и на Западе открываются глаза людям, которые, скажем, слепо поддерживают преступный режим Зеленского, дают деньги, участвуют в поддержке этого преступного режима. Там тоже начинают думать, и мнение там тоже меняется по поводу того, насколько эти действия правильные в плане поддержки преступного режима действующего президента.— Есть ли сейчас на Украине оппозиция, которая может устроить переворот и свергнуть Зеленского? Появлялись ранее сообщения о готовящемся перевороте. Насколько он вероятен на Украине?— Первое, есть ли оппозиция. Есть, она прозападная. Та оппозиция, которая считает, что она оппозиция, это — Порошенко, Тимошенко, Кличко, это — прозападная оппозиция. Если завтра, не дай бог, при каких-то обстоятельствах произойдут президентские выборы, эта оппозиция будет участвовать, и даже кто-то из этой оппозиции победит, но это будет все равно, что поменять шило на мыло. Ничего не изменится. Во-первых, любые выборы при существовании нацистского режима будут проводиться под внешним управлением. И Запад решит, кто может заменить Зеленского, если они хотят его заменить. Если они не хотят его заменить, то он будет оставаться в роли этого президента этой усеченной Украины по населению, которая там, к сожалению, осталась. И где сегодня ведется борьба до последнего украинца. Потому что мобилизация, мобилизационные процессы — это не просто преступные действия. Дошло до того, что на Западной Украине сейчас роют землянки, как в известные времена, и укрывают тех, кто подлежит призыву. Потому что в сельской местности очень сложно скрыться. Можно в село заехать, окружить его, и никто никуда не уйдет, пока не выплывет. Как сегодня этот термин применяется в Украине — тех, кого поставить под ружье. Это не просто ужас, это не просто грех, который берут на себя люди. Это страшное преступление против людей. Поэтому когда вы говорите по поводу переворота, западную оппозицию переворот вряд ли устроит.Любой переворот можно устроить, если провести очередной майдан, как были попытки недавно после снятия Залужного. Но если этот майдан Западом не поддерживается, перевожу — не финансируется, то из этого ничего никогда не будет. Это однозначно. Поэтому ситуация здесь складывается такая. Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих, тех, кто воевал и сегодня не находится в рядах. Это те, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь. Они недовольны всем: социальными стандартами, которые не выполняются, медицинским обслуживанием и лечением, которое не делается, потому что в стране нет денег, а если есть, они разворовываются в результате коррупционных схем. Это может быть какое-то буйное восстание, которое может привести к таким действиям, насколько это возможно без организационного начала. Мне сложно предположить, я не до конца в это верю, потому что настолько сильным сегодня является внешнее управление, которое держит в своих руках, под своим контролем абсолютно все подобные, скажем, активные или более-менее похожие на активные действия по сопротивлению и действия по восприятию политики действующего преступного режима. С этим сложно, и вряд ли это произойдет.— По каким причинам, под каким предлогом Запад может сменить Зеленского, есть ли сейчас кандидатура на его место?— Этот вопрос, конечно, надо адресовать Западу. Но я думаю, что не будет проблем для того, чтобы поставить на место Зеленского любого другого человека. Говорить о том, что Зеленский — какой-то подготовленный человек и профессионал, несмотря на то, что он пять лет при власти как высшее должностное лицо в стране, не приходится. Человек был неподготовленный, остался неподготовленным, и он не может управлять государством. Я, правда, это говорил еще на выборах, когда его избирали. Но я уверен в том, что я не ошибался, и могу это утверждать. Можно поставить любого другого, который будет очередным сукиным сыном, но своим сукиным сыном, и который будет точно также управлять в рамках внешнего управления. Тут особого управления не надо.В Украине есть советники — британские, американские, европейские. Надо будет тупо делать и исполнять их политику по управлению страной. Поэтому в этом проблем для Запада нет, они все это делают. Проблема в другом. Проблема в том, что этот вопрос надо решать кардинальным образом. То есть те цели и задачи, которые поставлены перед СВО, — это денацификация, демилитаризация — должны быть реализованы. Без этого другого государства не будет и вообще не будет государства. Может быть, будет в какой-то части. Без этого ничего изменить нельзя по существу, потому что преступный режим, в каком бы объеме или в какой части страны он не оставался, будет оставаться преступным режимом, еще более зацикленным на инструкциях Запада, чем это было когда-то у Порошенко или чем это сегодня у Зеленского.— Таким конкурентом для Зеленского может оказаться Залужный?— Конечно, может. Это можно даже утверждать, и в этом есть реальность. Абсолютная реальность. Он видел в нем человека, который может с ним конкурировать, потому что Залужный имел положительные оценки и характеристики в стране, так как он возглавлял вооруженные силы, был главнокомандующим вооруженных сил, и к нему относились с уважением, как в целом к армии. И он начал этого бояться год назад.Отставка Залужного — это один из моментов или условие, которое произошло, потому что отставка Залужного произошла. Я считаю, что было три условия: конкурентные выборы, военная и коррупционная составляющая. Здесь, конечно же, нельзя говорить, что это единственное условие. Если бы вы мне сейчас сказали: он убирает своих конкурентов, он хочет посадить Порошенко, он загнал под лавку Тимошенко с ее так называемой оппозиционной позицией, и ему надо справиться с Залужным. Но если бы это касалось лично его и лично президентских выборов, то я думаю, что Запад ему бы не разрешил это сделать. Потому что малейшее возражение со стороны Британии, или США, или, допустим, Европы, возражение со стороны коллективного Запада, его бы остановили в этих действиях. Он не правомочен сегодня принимать такие серьезные решения, как назначать или снимать главнокомандующего Вооруженных сил Украины.Здесь замешаны и другие условия. Здесь может быть замешано военное условие, военная причина отставки Залужного. Потому что абсолютно естественно, и это дискутируется во многих международных средствах массовой информации, что те вооружения, боеприпасы, которые поставлялись в Украину в 2022 и 2023 годах, НАТО считала, что это оружие, боеприпасы должны помочь противостоять Украине. С одной стороны, они этим продемонстрировали, что НАТО воюет против России на территории Украины. Они открылись для всего мира, и никто в этом сегодня не сомневается. А с другой стороны, получается так: мы дали наше новейшее вооружение, хотя это далеко не так, мы дали технику, мы дали боеприпасы, мы обучили личный состав. Это действительно было, начиная с 2015-2016 годов, когда личный состав Вооруженных сил Украины обучался или с западными инструкторами в Украине, или в этих странах коллективного Запада. И в результате никаких достижений — контрнаступление провалилось. Другие действия нельзя отметить как победу на фронте. И что же это? Тогда получается под сомнением западная помощь, под сомнением вооружение НАТО. Получается, что НАТО проиграла в этой борьбе? Этот аргумент мог сыграть более весомую и серьезную роль в вопросе отставки Залужного. Значит, Залужный не смог организовать этот процесс. Значит, Залужный не смог использовать ту помощь Запада, которая была предоставлена для достижения успехов и положительных результатов для Вооруженных сил Украины на фронте.Третье условие — это коррупционная составляющая. Залужный в последнее время стал независимым с учетом в том числе и своего авторитета, которым он обладал. Потому что его рейтинги, если опрашивать на предмет будущих президентских выборов, намного выше, он давно опередил Зеленского по рейтингам. Он стал напрямую вмешиваться в вопросы закупок вооружения. Ведь вся западная помощь — это предоставление вооружения, боеприпасов за те деньги, которые якобы дают Украине. Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года жила, и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти, она использовала это в коррупционных интересах. То есть воровались средства, вооружения, которые реализовывались. И тут появляется Залужный, который решил дорваться до этого корыта. Это не стерпели, в том числе и украинские власти. Ответить, как они мотивировали Западу его отставку и что послужило главным аргументом его отставки, невозможно. Мне кажется, эти все три условия в своей синергии дают ответ, почему Залужный сегодня не главнокомандующий, а на эту должность пришел другой человек.— Он может вернуться в политику, на ваш взгляд?— Собственно говоря, в Украине это вообще любимое дело. Человек, который уходит в отставку, он создается для политики, но только подчеркиваю, для украинской политики и для украинского политикума. Поэтому, конечно же, все это может произойти. Но это все сцены из спектакля, который называется "меняем шило на мыло". Если придет Залужный, то внешнее управление будет таким же. Страна будет такой же, люди будут мучиться.— Вы начали говорить про поставки вооружения. Сейчас перевод денежных средств, поставка вооружения сокращаются. На ваш взгляд, как долго Украина протянет без западной помощи — месяц, два, полгода?— Помощь на сегодняшний день Западом для Украины — это основная составляющая существования страны и ведения страной боевых действий. Я не хочу называть цифры, которые постоянно публикуются в средствах массовой информации. Я назову предметные основания для подобного утверждения и аргументированной этой позиции.Дело в том, что та помощь, которая оказывается, не может быть заменена никакими внутренними источниками. Я вам приведу такой пример. Дефицит бюджета Украины в 2022 году составлял 53-55 процентов. Это то, что в нормальных странах не должно превышать трех процентов. Что это означает? Это означает, что доходная часть бюджета составляла 35-40 миллиардов, а стране надо было 80-85 миллиардов долларов. В 2023 году дефицит бюджета составляет 48-52 процента. То есть такая же сумма — 41 миллиард — только для поддержания бюджета необходима 2023 году. Сегодня у нас конец февраля. На конец февраля из этой помощи, которая должна быть получена Украиной в виде заимствования для поддержания бюджета, необходим 41 миллиард. За первые два месяца, фактически два месяца, поступили 435 миллионов долларов от Японии. Больше никаких средств нет. Мы сейчас не говорим по поводу вооружения, техники, боеприпасов, потому что передавались еще суммы. На конец года, вы помните, пять миллиардов, о которых говорили в США. Но военная помощь тоже не предоставлялась. При такой ситуации страна не может не только воевать и обеспечивать себя боеприпасами, техникой и вооружениями, она даже не может существовать как государство для этих 18 миллионов оставшихся граждан, для того, чтобы поддерживать пенсионную составляющую, социальную, обеспечивать рабочими местами. Когда я говорю о бюджете, это не связано с вооружением. Дефицит бюджета, который составляет 48-52 процента, надо чем-то возмещать, компенсировать. И это только западная помощь. Поэтому без западной помощи Украина Зеленского, подчеркиваю, потому что я не могу назвать это Украиной, могу только с оговоркой, Украина существовать не может, а тем более — воевать.— Как вы считаете, есть ли на Украине сейчас силы, которые готовы вести переговоры с Россией о мире? Кто мог бы стать таким переговорщиком и посредником?— Пока там Зеленский правит бал, любые переговоры может вести только он или его уполномоченные лица. Все остальные, которые будут вести переговоры о мире, — это преступники, это те, которые допустили государственную измену, и те, которые подлежат аресту, в лучшем случае аресту, и содержанию в местах лишения свободы.Более того, если такие силы возникнут, если это будет в том числе инициировать или сам Зеленский, или его окружение, или какие-то политические силы с его согласия, то, я считаю, что это будет называться миром от безвыходности. В любом другом этого просто не может быть, потому что никакие переговоры невозможны даже ему с учетом того, что есть решение Совета национальной безопасности и обороны, которое утверждается по конституции его президентским указом о том, что переговоры с Россией запрещены. Значит, действия, которые направлены на нарушение этой директивы, этого нормативного акта, влекут уголовную ответственность.— Авдеевка взята российскими войсками. Может ли это как-то пошатнуть позиции Зеленского? Может быть, даже изменить ход операции, расклад сил?— Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане могут только западные хозяева, которые осуществляют руководство над ним. Потому что любые другие действия, его какая-либо самостоятельность или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления. Поэтому если Запад на это пойдет, пойдет на это и Зеленский. А пойдет ли на это Запад, мы не знаем.Более того, если вы говорите конкретно применительно к ситуации последних дней, так я вам хочу сказать, о каком мире можно говорить, если Залужного сняли, Сырского назначили главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Первая задача, которая прозвучала публично, поставленная офисом Зеленского Сырскому, — усилить и активизировать боевые действия. О чем мы можем говорить сегодня? Это же официально стратегическая цель, которая публично демонстрирует отношение Зеленского к миру. Он продолжает войну. Он продолжает боевые действия до последнего украинца.Когда мы говорим о подобных вещах и когда мы говорим о мире в Украине, нельзя, на мой взгляд, воспринимать это как-то локально. Происходят боевые действия. Кто их ведет? Их ведут Вооруженные силы Украины и части Вооруженных сил Российской Федерации. Если мы будем рассматривать этот конфликт в таком виде, мы никогда не достигнем мира, и мира не будет. Я в этом почему-то уверен. Хотя, безусловно, я хотел бы, наверное, много раз в подобных прогнозах ошибиться. Потому что решение конфликта Украины, мира в Украине может быть осуществлено только в результате определенных условий. На мой взгляд, есть три условия решения конфликта в Украине.Первое условие заключается в том, что есть коллективный Запад, который пытается навязать монополию в международных отношениях своей силой, своего преимущества, своего так называемого авторитета. Чтобы достичь мирного урегулирования, надо коллективному Западу признать страны, которые в этот коллективный Запад не входят, в том числе и Россию. Признать их независимость и суверенитет, признать и дать гарантии безопасности в плане невозможности военного вторжения в эти страны.Потому что мы же хорошо знаем, что после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты допустили более 50 вторжений своими вооруженными силами на территории независимых суверенных государств. Более того, надо признать, что этот коллективный Запад не будет экспортировать в эти страны так называемую демократию, потому что никакой демократии, кроме как стремления монополизировать политику, у коллективного Запада, в том числе и у США, и у Британии, нет.Второе условие — надо признать приоритет человеческих жизней в любых политических вопросах, любых политических конфликтах, военных конфликтах. Если в международном праве, международных отношениях нет приоритета жизни людей, это трагедия.И третье условие — необходимо сделать все для того, чтобы внедрить новый миропорядок. Старые условия безопасности стран, которые созданы на базе Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, устарели, они уже не действуют. Они перестали действовать в конце 1990-х годов, когда были варварские бомбардировки Югославии, они устарели тогда, когда американцы в результате своей агрессивной политики вторгались на территории суверенных государств. Разве по Украине Совет Безопасности ООН не продемонстрировал свое бессилие? Ведь 12 февраля 2015 года были подписаны Минские соглашения, вторые, как их называют. Они назывались комплексом мер по реализации Минских соглашений, подписанных в сентябре 2014 года. И через три дня Совет Безопасности рассмотрел этот вопрос, единогласно утвердил решение о Минских соглашениях. И в этом решении Совета Безопасности от 17 февраля 2015 года приводится полный текст этого комплекса мер. Выполнили ли условие Минских соглашений о предоставлении особого статуса территориям Донецкой и Луганской областей? Нет.Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украине оружие, открывали там военные базы. Ведь на 2021 год фактически в Украине было три базы, которые уже были созданы или строились. Это Очаков, это Бердянск, это Львовская область. Там вывеску надо было поднять: "это база НАТО". Но нельзя было, потому что еще не члены НАТО, а все остальное уже было. Кто строил укрепрайоны на территории Украины? Кто снабжал инструкторами? Кто снабжал новыми военными технологиями? Кто обучал контингент Вооруженных сил Украины? Это все был коллективный Запад, который, с одной стороны, это делал и не афишировал, а с другой стороны, говорил: да, Минские соглашения должны быть выполнены. Разве Соединенные Штаты не признавали Минские соглашения? Признавали. Франция, Германия разве не признавали? Их лидеры подписались под ними.Кощунством и цинизмом было в 2019 году на парижском саммите в декабре, когда встретились новый президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Меркель, президент РФ Владимир Путин и Зеленский, еще раз подтвердить Минские соглашения и записать в декларации парижского саммита, что Минские соглашения подлежат полному выполнению и реализации. Это утвердили в 2019 году. Потом пошли признания, раскаяния, утечка информации. Да, никто не собирался выполнять. Они шли активно на подготовку Украины для этого противодействия, для плацдарма выяснения отношений между Россией и НАТО. И они этого достигли. Как правильно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, войну начала Украина в 2014 году, это абсолютно правильно. СВО начали, чтобы прекратить эту войну.— В различных статьях, комментариях утверждалось, что вы якобы убедили российское руководство признать украинский режим. Как бы вы могли прокомментировать такие оценки?— Нельзя комментировать какой-то абсурд, потому что если бы был хоть один источник подобных моих действий, наверное, я бы расписался в своей несостоятельности. Потому что публично в 2014-2015 годах, когда я непосредственно участвовал в переговорных процессах, я утверждал, что все это было незаконно. Я называл это тогда незаконным вооруженным захватом власти. В моих беседах и встречах с руководством Российской Федерации моя позиция была последовательной, принципиальной всегда. Она остается и сегодня.— Вы общаетесь с Владимиром Владимировичем Путиным? Как часто видитесь? Какие темы вы обсуждаете?— Думаю, что нет смысла давать детальные какие-то анализы. Я могу сказать, да, такое общение имеет место. Все остальное, я думаю, касается уже других вопросов и других сфер.— Останется за кадром.— Я бы так не сказал, что за кадром. Почему за кадром? Разве мои действия, моя позиция — это не публичная позиция? Неужели вы думаете, что на встречах со своими сторонниками, с людьми из руководства РФ у меня другая позиция? У меня одна и та же позиция по Украине. Сегодня в Украине Зеленского, бандеровской Украине установлен преступный режим. Люди, которые во главу угла государственной политики поместили нацизм, это нацистское государство. С учетом действия Украины, в том числе и не только по тем террористическим актам, по тому, как сегодня уничтожается преступным режимом мирное население, это все свидетельствует только об одном: Украина Зелинского — это террористическое государство.Поэтому говорить о том, что осталось что-то за кадром, — нет. Моя позиция открытая, она публичная. И это не только моя позиция, это позиция моих сторонников, это позиция официальная, легальная, и мы хотим ее сделать максимально доступной. Мы ведем против этого борьбу. Почему за кадром? Все в наличии, все присутствует, обо всем идет речь. Причем откровенно, прямо и внятно. Если что-то вызывает какие-то сомнения или вопросы, я готов всегда на них ответить.— Лучше перейдем к преступлениям киевского режима. На Украине с 1 января начался очередной этап либерализации земельных правоотношений. Право на покупку земли приобрели юридические лица, а лимит на размер продаваемой земли увеличится со 100 до 10 000 гектар. Действительно ли вся земля на Украине продана западным компаниям? И каким именно? Вы можете их назвать?— Действительно, такое имеет место. Это разбазаривание национального достояния, которым является земля в соответствии с конституцией. Когда наша партия была представлена в парламенте (сейчас ее нет, потому что партию запретили, фракцию распустили) и принимался Земельный кодекс, с которым мы вели активную борьбу, то есть мы сорвали это принятие. Мы проводили протестные акции, мы выступали категорически против, особенно, в том числе и продажи земель иностранным участникам. Тогда мы внесли эту норму, о которой вы говорите, которая действовала до 1 января 2024 года. То есть мы думали, что мы подтянем этот вопрос. Хотя было много лазеек, когда на подставных лиц, в том числе не только физических, но и юридических, приобреталась земля, которая потом в залоге или по другим схемам могла быть передана иностранным собственникам.Посевные площади, сельскохозяйственные угодья в Украине до 2022 года составляли где-то примерно 42 миллиона гектаров, из которых пять миллионов не были пригодны для того, чтобы там выращивать сельскохозяйственную продукцию. После начала боевых действий часть территории вышла из-под контроля Киева. И таких территорий сельскохозяйственных угодий осталось где-то в районе 26-27 миллионов гектаров. Это большой объем для страны, которая занимала лидирующее место по реализации зерновых культур, в том числе и на экспортном рынке. За эти годы по реальной достоверной информации почти 17 миллионов гектаров земли скупили представители трех компаний. Это Dupont, это Cargill, это Monsanto. Это то, что известно. Сколько еще на подставных лиц куплено из этих 26-27 миллионов, неизвестно. Но около 17 миллионов — именно этими тремя компаниями.Но я считаю, что такое разбазаривание национального богатства, а это прямо записано в конституции, просто так для этих структур не пройдет. Я думаю, что они в этой сделке прогорят. И будущее украинцев, в том числе и будущее их земли, все-таки будет в руках украинцев, а не этих иностранных компаний, которые за бесценок скупали и продолжают скупать эту землю.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927828967.html

https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html

https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html

https://ria.ru/20220620/partiya-1796724274.html

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928918440.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925660311.html

https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html

https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html

https://ria.ru/20240212/zaluzhnyy-1926937098.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

украина

россия

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Об угрозах, Майдане и возвращении на Украину. Интервью Виктора Медведчука Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости рассказал о перевороте в Киеве 10 лет назад. Об угрозах за то, что пошел против режима Зеленского, а также о разворовывании библиотеки с раритетными изданиями XV века. 2024-02-22T13:00 true PT74M28S

Медведчук о перевороте в Киеве 10 лет назад "В конституции нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки" Медведчук в интервью РИА Новости рассказал подробности о перевороте в Киеве 10 лет назад. 2024-02-22T13:00 true PT3M32S

Медведчук о том, кто может пошатнуть позиции Зеленского Взятие российскими войсками Авдеевки не может пошатнуть позиции Владимира Зеленского, это могут сделать только западные хозяева, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. 2024-02-22T13:00 true PT1M01S

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Алёна Пава

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