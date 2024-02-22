https://ria.ru/20240222/lavrov-1929084861.html
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Африки Наледи Пандор обсудил дальнейшие возможности участия ЮАР и других стран Африки в поиске... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:31
2024-02-22T20:31
2024-02-22T22:31
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россия
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украина
сергей лавров
наледи пандор
большая двадцатка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Африки Наледи Пандор обсудил дальнейшие возможности участия ЮАР и других стран Африки в поиске путей мирного разрешения конфликта на Украине, сообщили в МИД РФ. Встреча Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества ЮАР прошла на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. "С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других членов Афросоюза (Африканского союза - ред.) в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Отмечается, что участники встречи также обсудили "ключевые аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства", среди них - "важные двусторонние торгово-экономические проекты". "В рамках взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня подчеркнута нацеленность двух стран на углубленную координацию в формате БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20
2024-02-22T20:31
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, юар, украина, сергей лавров, наледи пандор, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, ЮАР, Украина, Сергей Лавров, Наледи Пандор, Большая двадцатка, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине
Лавров обсудил с коллегой из ЮАР участие Африки в поиске путей к миру на Украине
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Африки Наледи Пандор обсудил дальнейшие возможности участия ЮАР и других стран Африки в поиске путей мирного разрешения конфликта на Украине, сообщили в МИД РФ.
Встреча Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества ЮАР прошла на полях заседания глав МИД G20
в Рио-де-Жанейро
.
"С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других членов Афросоюза (Африканского союза - ред.) в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что участники встречи также обсудили "ключевые аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства", среди них - "важные двусторонние торгово-экономические проекты".
"В рамках взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня подчеркнута нацеленность двух стран на углубленную координацию в формате БРИКС
, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках", - добавили в МИД РФ.
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы