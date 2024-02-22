https://ria.ru/20240222/lavrov-1929084861.html

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2024

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Африки Наледи Пандор обсудил дальнейшие возможности участия ЮАР и других стран Африки в поиске... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:31

2024-02-22T20:31

2024-02-22T22:31

в мире

россия

юар

украина

сергей лавров

наледи пандор

большая двадцатка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Африки Наледи Пандор обсудил дальнейшие возможности участия ЮАР и других стран Африки в поиске путей мирного разрешения конфликта на Украине, сообщили в МИД РФ. Встреча Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества ЮАР прошла на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. "С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других членов Афросоюза (Африканского союза - ред.) в поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Отмечается, что участники встречи также обсудили "ключевые аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства", среди них - "важные двусторонние торгово-экономические проекты". "В рамках взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня подчеркнута нацеленность двух стран на углубленную координацию в формате БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html

россия

юар

украина

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Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20 Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20 2024-02-22T20:31 true PT47M53S

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Наталья Макарова

в мире, россия, юар, украина, сергей лавров, наледи пандор, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр