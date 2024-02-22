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Крепленое. Во все тяжкие - РИА Новости, 22.02.2024
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14:00 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/kreplenoe-1928923782.html
Крепленое. Во все тяжкие
Крепленое. Во все тяжкие - РИА Новости, 22.02.2024
Крепленое. Во все тяжкие
Как в "изобретении" крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино "дважды рождено солнцем", что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
2024-02-22T14:00
2024-02-22T14:00
вино
подкаст
союз виноградарей и виноделов россии
роскачество
сомелье-фрилансер
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Крепленое. Во все тяжкие
Как в «изобретении» крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино «дважды рождено солнцем», что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
audio/mpeg
Крепленое. Во все тяжкие
Как в «изобретении» крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино «дважды рождено солнцем», что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — главный винодел предприятия "Кубань Вино" Ванда Ботнарь.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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вино, подкаст, союз виноградарей и виноделов россии, роскачество, аудио
Вино, Подкаст, Союз виноградарей и виноделов России, Роскачество, Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер

Крепленое. Во все тяжкие

Сомелье-фрилансер
Крепленое. Во все тяжкие
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Как в "изобретении" крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино "дважды рождено солнцем", что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
Эксперт эпизода — главный винодел предприятия "Кубань Вино" Ванда Ботнарь.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".
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