https://ria.ru/20240222/kreplenoe-1928923782.html

Крепленое. Во все тяжкие

Крепленое. Во все тяжкие - РИА Новости, 22.02.2024

Крепленое. Во все тяжкие

Как в "изобретении" крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино "дважды рождено солнцем", что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.

2024-02-22T14:00

2024-02-22T14:00

2024-02-22T14:00

вино

подкаст

союз виноградарей и виноделов россии

роскачество

сомелье-фрилансер

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Крепленое. Во все тяжкие Как в «изобретении» крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино «дважды рождено солнцем», что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами. audio/mpeg

Крепленое. Во все тяжкие Как в «изобретении» крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино «дважды рождено солнцем», что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами. audio/mpeg

Эксперт эпизода — главный винодел предприятия "Кубань Вино" Ванда Ботнарь.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вино, подкаст, союз виноградарей и виноделов россии, роскачество, аудио