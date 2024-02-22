https://ria.ru/20240222/kreplenoe-1928923782.html
Крепленое. Во все тяжкие
Крепленое. Во все тяжкие - РИА Новости, 22.02.2024
Крепленое. Во все тяжкие
Как в "изобретении" крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино "дважды рождено солнцем", что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
2024-02-22T14:00
2024-02-22T14:00
2024-02-22T14:00
вино
подкаст
союз виноградарей и виноделов россии
роскачество
сомелье-фрилансер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928927954_0:23:707:421_1920x0_80_0_0_c6ca153e164563eacfe597db71cae5ac.png
Крепленое. Во все тяжкие
Как в «изобретении» крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино «дважды рождено солнцем», что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
audio/mpeg
Крепленое. Во все тяжкие
Как в «изобретении» крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино «дважды рождено солнцем», что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — главный винодел предприятия "Кубань Вино" Ванда Ботнарь.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928927954_58:0:649:443_1920x0_80_0_0_1ce77b3ddc7b7c49347c54b8d0eaf8b5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вино, подкаст, союз виноградарей и виноделов россии, роскачество, аудио
Вино, Подкаст, Союз виноградарей и виноделов России, Роскачество, Сомелье-фрилансер
Крепленое. Во все тяжкие
Как в "изобретении" крепленых вин поучаствовали море, солнце и случайность. Что такое мистель, какое вино "дважды рождено солнцем", что будет если дрожжи окажутся слишком наглыми, и почему портвейн из пино нуара – преступление. Зачем в кагоре столько сахара, о чем говорить с мадерой, и почему херес нельзя производить на заводе с тихими винами.