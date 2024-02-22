https://ria.ru/20240222/kirkorov-1928930659.html

Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала

Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала - РИА Новости, 22.02.2024

Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала

Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 22.02.2024

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Народный артист России снова появится в музыкальном шоу "Конфетка" ."В эту субботу зрители увидят "главного Примадонна страны, — говорится в релизе. — Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова". В прошлом году певец уже участвовал в проекте с фееричным номером. Этот раз не будет исключением. Киркоров исполнит одну из песен в дуэте с другим не менее ярким артистом.Кресла членов жюри займут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока. Ранее Филипп Киркоров, которого в конце прошлого года осудили за участие в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска" на НТВ. В первом выпуске король отечественной поп-сцены заявил, что исправился и пообещал, что "будет вести себя хорошо".

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