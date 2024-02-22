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Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала - РИА Новости, 22.02.2024
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала
Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:04
2024-02-22T12:04
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Народный артист России снова появится в музыкальном шоу "Конфетка" ."В эту субботу зрители увидят "главного Примадонна страны, — говорится в релизе. — Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова". В прошлом году певец уже участвовал в проекте с фееричным номером. Этот раз не будет исключением. Киркоров исполнит одну из песен в дуэте с другим не менее ярким артистом.Кресла членов жюри займут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока. Ранее Филипп Киркоров, которого в конце прошлого года осудили за участие в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска" на НТВ. В первом выпуске король отечественной поп-сцены заявил, что исправился и пообещал, что "будет вести себя хорошо".
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филипп киркоров, клава кока, тимур родригез, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости, нтв (телеканал), "голая вечеринка"
Шоубиз, Филипп Киркоров, Клава Кока, Тимур Родригез, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, НТВ (телеканал), "Голая вечеринка"
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала
Филипп Киркоров вернулся в шоу "Конфетка" на ТНТ