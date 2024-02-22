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Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала - РИА Новости, 22.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:04 22.02.2024 (обновлено: 12:07 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kirkorov-1928930659.html
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала - РИА Новости, 22.02.2024
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала
Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:04
2024-02-22T12:07
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Народный артист России снова появится в музыкальном шоу "Конфетка" .&quot;В эту субботу зрители увидят &quot;главного Примадонна страны, — говорится в релизе. — Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова&quot;. В прошлом году певец уже участвовал в проекте с фееричным номером. Этот раз не будет исключением. Киркоров исполнит одну из песен в дуэте с другим не менее ярким артистом.Кресла членов жюри займут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока. Ранее Филипп Киркоров, которого в конце прошлого года осудили за участие в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска" на НТВ. В первом выпуске король отечественной поп-сцены заявил, что исправился и пообещал, что "будет вести себя хорошо".
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филипп киркоров, клава кока, тимур родригез, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости, нтв (телеканал), "голая вечеринка"
Шоубиз, Филипп Киркоров, Клава Кока, Тимур Родригез, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, НТВ (телеканал), "Голая вечеринка"
Филипп Киркоров вернулся в эфир еще одного телеканала

Филипп Киркоров вернулся в шоу "Конфетка" на ТНТ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТФилипп Киркоров на ТНТ в шоу "Конфетка"
Филипп Киркоров на ТНТ в шоу Конфетка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала.
Народный артист России снова появится в музыкальном шоу "Конфетка" .
«

"В эту субботу зрители увидят "главного Примадонна страны, — говорится в релизе. — Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова".

В прошлом году певец уже участвовал в проекте с фееричным номером. Этот раз не будет исключением. Киркоров исполнит одну из песен в дуэте с другим не менее ярким артистом.
Кресла членов жюри займут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.
Ранее Филипп Киркоров, которого в конце прошлого года осудили за участие в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска" на НТВ.

В первом выпуске король отечественной поп-сцены заявил, что исправился и пообещал, что "будет вести себя хорошо".
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову
21 февраля, 17:01
 
ШоубизФилипп КиркоровКлава КокаТимур РодригезРоссияНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиНТВ (телеканал)"Голая вечеринка"
 
 
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