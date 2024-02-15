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Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска"
Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 15.02.2024
Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска"
РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:13
2024-02-15T17:13
2024-02-15T17:15
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона "Маски", объявили создатели проекта на онлайн-презентации шоу. "Юбилей – это праздник. А там, где "Маска", где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас – там тоже праздник", – поздравил шоу с юбилеем музыкант.Вместе с Киркоровым угадывать, кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.К основному составу судей в каждом выпуске также присоединится кто-то из участников прошлых сезонов. Так, в первых двух зрители увидят Диму Билана и Анатолия Цоя. Ведущим проекта по традиции станет Вячеслав Макаров.Премьера юбилейного сезона шоу "Маска" выйдет 18 февраля в 20:20 на телеканале НТВ.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, нтв (телеканал), филипп киркоров, валерия (алла перфилова), регина тодоренко, тимур родригез
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, НТВ (телеканал), Филипп Киркоров, Валерия (Алла Перфилова), Регина Тодоренко, Тимур Родригез
Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу "Маска"
Филипп Киркоров станет председателем жюри юбилейного сезона шоу "Маска"