https://ria.ru/20240222/kazan-1928980695.html
Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани
Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани - РИА Новости, 22.02.2024
Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани
Президент РФ Владимир Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани - перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:07
2024-02-22T14:07
2024-02-22T14:07
общество
казань
россия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани - перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. В ходе совещания, которое проходило по видеоконференцсвязи, Путину рассказали о строительстве нового перинатального центра на базе городской клинической больницы в Казани. В перинатальном центре предусмотрены приемно-диагностическое отделение с возможностью проведения лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных, семь родильных залов, взрослая и детская реанимации, послеродовые палаты, отделение медреабилитации для новорожденных детей. Мощность центра - 120 коек. "Мы готовы принимать до восьми тысяч родов в год", - сказал главный врач ГКБ №7 им. М.Н.Садыкова Артур Делян, отметив, что открытие центра внесет значимый вклад в улучшение демографических показателей Татарстана и России в целом. "Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе... Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго", - сказал Путин. Также Путину по ВКС рассказали о строительстве нового стационара хосписа "Наташа" для взрослых пациентов фонда имени Анжелы Вавиловой, где планируют принимать пациентов с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, а также участников СВО, нуждающихся в паллиативной, физической и психологической помощи. Новое здание хосписа рассчитано на 80 коек, там 40 двухместных палат. Площадь здания - 8468 квадратных метров. Предусмотрены гостиничные номера для родственников. На территории хосписа расположены собственная газовая котельная, хозблок, гараж, КПП, электрическая подстанция. Имеется автостоянка на 30 машиномест, обустроены прогулочные зоны для пациентов и их родственников, мини гольф-поле на 11 лунок. При хосписе есть своя мечеть и церковь. Также в составе хосписа имеется конференц-зал на 150 человек и ритуальное помещение с залом прощания. В ходе мероприятия Путин поблагодарил создателей хосписа, отметив, что благодаря таким людям решаются психологически тонкие, сложные, но важные для конкретного человека и для общества задачи, как помощь людям, которые в ней нуждаются. Путин заметил, что это сложная работа, и граждане в тяжелой ситуации должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. "Это может идти только от сердца - желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Только от сердца. И только такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы, собственно, тратите годы своей жизни. Вот сейчас было сказано о том, что этот центр построен в том числе и на добровольные пожертвования простых граждан. Я вам, знаете, что хочу сказать, простые граждане у нас - умные люди даже вне зависимости от уровня образования. Просто так кому бы то ни было деньги не отдадут. Отдадут деньги и отдают деньги только тем людям, которым доверяют. Вам доверяют. Спасибо вам большое, я вам желаю удачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240222/putin-1928974327.html
https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html
https://radiosputnik.ru/20231019/khospisy-1903858825.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии
Общество, Казань, Россия, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России
Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани
Путин дал старт работе перинатального центра и хосписа для взрослых в Казани
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани - перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов.
В ходе совещания, которое проходило по видеоконференцсвязи, Путину рассказали о строительстве нового перинатального центра на базе городской клинической больницы в Казани.
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
В перинатальном центре предусмотрены приемно-диагностическое отделение с возможностью проведения лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных, семь родильных залов, взрослая и детская реанимации, послеродовые палаты, отделение медреабилитации для новорожденных детей. Мощность центра - 120 коек.
«
"Мы готовы принимать до восьми тысяч родов в год", - сказал главный врач ГКБ №7 им. М.Н.Садыкова Артур Делян, отметив, что открытие центра внесет значимый вклад в улучшение демографических показателей Татарстана и России в целом.
"Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе... Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго", - сказал Путин.
Также Путину по ВКС рассказали о строительстве нового стационара хосписа "Наташа" для взрослых пациентов фонда имени Анжелы Вавиловой, где планируют принимать пациентов с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, а также участников СВО, нуждающихся в паллиативной, физической и психологической помощи.
Врач объяснил, как смог выжить найденный на морозе в Новосибирске младенец
Новое здание хосписа рассчитано на 80 коек, там 40 двухместных палат. Площадь здания - 8468 квадратных метров. Предусмотрены гостиничные номера для родственников. На территории хосписа расположены собственная газовая котельная, хозблок, гараж, КПП, электрическая подстанция. Имеется автостоянка на 30 машиномест, обустроены прогулочные зоны для пациентов и их родственников, мини гольф-поле на 11 лунок. При хосписе есть своя мечеть и церковь. Также в составе хосписа имеется конференц-зал на 150 человек и ритуальное помещение с залом прощания.
В ходе мероприятия Путин поблагодарил создателей хосписа, отметив, что благодаря таким людям решаются психологически тонкие, сложные, но важные для конкретного человека и для общества задачи, как помощь людям, которые в ней нуждаются. Путин заметил, что это сложная работа, и граждане в тяжелой ситуации должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей.
"Это может идти только от сердца - желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Только от сердца. И только такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы, собственно, тратите годы своей жизни. Вот сейчас было сказано о том, что этот центр построен в том числе и на добровольные пожертвования простых граждан. Я вам, знаете, что хочу сказать, простые граждане у нас - умные люди даже вне зависимости от уровня образования. Просто так кому бы то ни было деньги не отдадут. Отдадут деньги и отдают деньги только тем людям, которым доверяют. Вам доверяют. Спасибо вам большое, я вам желаю удачи", - сказал Путин.
Хосписы для "молодых взрослых" призвали открыть во всех федеральных округах