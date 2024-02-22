https://ria.ru/20240222/kazan-1928980695.html

Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани

Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани - РИА Новости, 22.02.2024

Путин дал старт работе новых медицинских центров в Казани

Президент РФ Владимир Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани - перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:07

2024-02-22T14:07

2024-02-22T14:07

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт работе новых медицинских учреждений в Казани - перинатального центра и хосписа для взрослых пациентов. В ходе совещания, которое проходило по видеоконференцсвязи, Путину рассказали о строительстве нового перинатального центра на базе городской клинической больницы в Казани. В перинатальном центре предусмотрены приемно-диагностическое отделение с возможностью проведения лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение патологии новорожденных, семь родильных залов, взрослая и детская реанимации, послеродовые палаты, отделение медреабилитации для новорожденных детей. Мощность центра - 120 коек. "Мы готовы принимать до восьми тысяч родов в год", - сказал главный врач ГКБ №7 им. М.Н.Садыкова Артур Делян, отметив, что открытие центра внесет значимый вклад в улучшение демографических показателей Татарстана и России в целом. "Хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе... Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего доброго", - сказал Путин. Также Путину по ВКС рассказали о строительстве нового стационара хосписа "Наташа" для взрослых пациентов фонда имени Анжелы Вавиловой, где планируют принимать пациентов с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, а также участников СВО, нуждающихся в паллиативной, физической и психологической помощи. Новое здание хосписа рассчитано на 80 коек, там 40 двухместных палат. Площадь здания - 8468 квадратных метров. Предусмотрены гостиничные номера для родственников. На территории хосписа расположены собственная газовая котельная, хозблок, гараж, КПП, электрическая подстанция. Имеется автостоянка на 30 машиномест, обустроены прогулочные зоны для пациентов и их родственников, мини гольф-поле на 11 лунок. При хосписе есть своя мечеть и церковь. Также в составе хосписа имеется конференц-зал на 150 человек и ритуальное помещение с залом прощания. В ходе мероприятия Путин поблагодарил создателей хосписа, отметив, что благодаря таким людям решаются психологически тонкие, сложные, но важные для конкретного человека и для общества задачи, как помощь людям, которые в ней нуждаются. Путин заметил, что это сложная работа, и граждане в тяжелой ситуации должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. "Это может идти только от сердца - желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Только от сердца. И только такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы, собственно, тратите годы своей жизни. Вот сейчас было сказано о том, что этот центр построен в том числе и на добровольные пожертвования простых граждан. Я вам, знаете, что хочу сказать, простые граждане у нас - умные люди даже вне зависимости от уровня образования. Просто так кому бы то ни было деньги не отдадут. Отдадут деньги и отдают деньги только тем людям, которым доверяют. Вам доверяют. Спасибо вам большое, я вам желаю удачи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240222/putin-1928974327.html

https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html

https://radiosputnik.ru/20231019/khospisy-1903858825.html

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общество, казань, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии