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Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
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12:18 22.02.2024 (обновлено: 13:44 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ispaniya-1928941106.html
Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ
Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ
Спецслужбы Испании не были официально проинформированы о том, что перебежчик из РФ Максим Кузьминов приехал в провинцию Аликанте, он не находился под защитой... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:18
2024-02-22T13:44
в мире
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аликанте
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максим кузьминов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецслужбы Испании не были официально проинформированы о том, что перебежчик из РФ Максим Кузьминов приехал в провинцию Аликанте, он не находился под защитой властей, пишет газета Pais со ссылкой на правительственные источники. В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина. "Испанские спецслужбы официально не были проинформированы о его прибытии", - пишет газета. По данным источников издания, Кузьминов не находился под защитой властей Испании, в отличие от украинских военных, обучающихся в королевстве, или раненных, проходящих лечение в военном госпитале Сарагосы. По информации источников газеты, решение поселиться в районе, где проживают в основном выходцы из РФ и Украины, Кузьминов принял самостоятельно. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240222/kuzminov-1928911504.html
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в мире, украина, испания, аликанте, максим кузьмин , ми-8 амтш, максим кузьминов
В мире, Украина, Испания, Аликанте, Максим Кузьмин , Ми-8 АМТШ, Максим Кузьминов
Спецслужбы Испании не знали, что Кузьминов приехал в Аликанте, пишут СМИ

Pais: спецслужбы Испании не знали, что перебежчик Кузьминов приехал в Аликанте

© Кадр видео из соцсетейМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© Кадр видео из соцсетей
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецслужбы Испании не были официально проинформированы о том, что перебежчик из РФ Максим Кузьминов приехал в провинцию Аликанте, он не находился под защитой властей, пишет газета Pais со ссылкой на правительственные источники.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
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"Испанские спецслужбы официально не были проинформированы о его прибытии", - пишет газета.
По данным источников издания, Кузьминов не находился под защитой властей Испании, в отличие от украинских военных, обучающихся в королевстве, или раненных, проходящих лечение в военном госпитале Сарагосы. По информации источников газеты, решение поселиться в районе, где проживают в основном выходцы из РФ и Украины, Кузьминов принял самостоятельно.
В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
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В миреУкраинаИспанияАликантеМаксим КузьминМи-8 АМТШМаксим Кузьминов
 
 
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