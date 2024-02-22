https://ria.ru/20240222/granata-1928889363.html
Жителям Приамурья вынесли приговор за бросок гранаты в здание полиции
Жителям Приамурья вынесли приговор за бросок гранаты в здание полиции - РИА Новости, 22.02.2024
Жителям Приамурья вынесли приговор за бросок гранаты в здание полиции
Двое жителей Тынды Приамурья, бросившие шумовую гранату в здание полиции и снявшие всё на видео, получили сроки в колонии от двух лет за хулиганство, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:19
2024-02-22T09:19
2024-02-22T09:19
происшествия
тында
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 фев – РИА Новости. Двое жителей Тынды Приамурья, бросившие шумовую гранату в здание полиции и снявшие всё на видео, получили сроки в колонии от двух лет за хулиганство, сообщает региональное управление СК РФ. Судом установлено, что под утро 8 июня 2023 года двое граждан 27 и 36 лет в городе Тынде после совместного распития алкоголя проходили мимо здания местного отдела полиции. Старший из них предложил опробовать страйкбольную шумовую гранату. Товарищ согласился и забросил её через забор на территорию здания МО МВД "Тындинский". Всё это 36-летний амурчанин снял на телефон, сопровождая экстремистскими призывами, а затем выложил в интернет. "Они признаны виновными… в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Один из них также осужден за … публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Приговором Тындинского районного суда 36-летнему осужденному назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы, второму фигуранту – 2 года лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240214/voenkomat-1927283950.html
https://ria.ru/20240105/politseyskiy-1919876498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тында, амурская область
Происшествия, Тында, Амурская область
Жителям Приамурья вынесли приговор за бросок гранаты в здание полиции
Жители Приамурья, кинувшие гранату в здание полиции, получили сроки от двух лет