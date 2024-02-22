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Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html
Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома
Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома - РИА Новости, 22.02.2024
Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома
Один из участников СВО, которому министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Золотую Звезду Героя России, рассказал, что не готов спокойно сидеть дома, когда враг... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:41
2024-02-22T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Один из участников СВО, которому министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Золотую Звезду Героя России, рассказал, что не готов спокойно сидеть дома, когда враг "стоит у твоих ворот". Ранее Минобороны РФ сообщило, что Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации. "Могу сказать спасибо своим пацанам, без них я никогда не был бы здесь. Для меня это не работа, а долг мой. Понимаете, когда враг стоит у твоих ворот, я не готов сидеть дома. Ранен был, сейчас восстанавливаюсь и опять в Счастье. Со своей штурмовой группой несколько раз отбивал важные точки противника. Ребята бились просто как львы. Нас там львами даже и называли. Отбили несколько опорных пунктов, отбили атаки противника", - рассказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Минобороны. Герой России добавил, что его штурмовая группа также заняла укрепленный район и на протяжении нескольких дней отбивала атаки, в том числе взяла несколько украинских военнослужащих в плен. Ещё один российский военнослужащий, которому Шойгу вручил награду, рассказал, что просто выполнял свою работу, а называться героями достойны все участники СВО. Службу он назвал своим долгом и высказал мнение, что "каждый должен стремиться к этому, идти к этому". "В один из дней под моим командованием мы штурмовали и зачищали лесополки, и мной был обнаружен опорный пункт националистов и два миномётных расчёта. Я вышел на своё командование по радиостанции, чтобы скорректировать артиллерию. Тем самым был уничтожены два расчёта миномётных, и мы заняли важную позицию", - рассказал награждённый.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома

Участник СВО, Герой России заявил, что не смог сидеть дома, когда враг у ворот

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда"
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Один из участников СВО, которому министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Золотую Звезду Героя России, рассказал, что не готов спокойно сидеть дома, когда враг "стоит у твоих ворот".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации.
"Могу сказать спасибо своим пацанам, без них я никогда не был бы здесь. Для меня это не работа, а долг мой. Понимаете, когда враг стоит у твоих ворот, я не готов сидеть дома. Ранен был, сейчас восстанавливаюсь и опять в Счастье. Со своей штурмовой группой несколько раз отбивал важные точки противника. Ребята бились просто как львы. Нас там львами даже и называли. Отбили несколько опорных пунктов, отбили атаки противника", - рассказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Минобороны. Герой России добавил, что его штурмовая группа также заняла укрепленный район и на протяжении нескольких дней отбивала атаки, в том числе взяла несколько украинских военнослужащих в плен.
Ещё один российский военнослужащий, которому Шойгу вручил награду, рассказал, что просто выполнял свою работу, а называться героями достойны все участники СВО. Службу он назвал своим долгом и высказал мнение, что "каждый должен стремиться к этому, идти к этому".
"В один из дней под моим командованием мы штурмовали и зачищали лесополки, и мной был обнаружен опорный пункт националистов и два миномётных расчёта. Я вышел на своё командование по радиостанции, чтобы скорректировать артиллерию. Тем самым был уничтожены два расчёта миномётных, и мы заняли важную позицию", - рассказал награждённый.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России
22 декабря 2023, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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