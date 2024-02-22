https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html

Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома

Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома - РИА Новости, 22.02.2024

Герой России, которого наградил Шойгу, заявил, что не смог сидеть дома

Один из участников СВО, которому министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Золотую Звезду Героя России, рассказал, что не готов спокойно сидеть дома, когда враг... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:41

2024-02-22T12:41

2024-02-22T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Один из участников СВО, которому министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Золотую Звезду Героя России, рассказал, что не готов спокойно сидеть дома, когда враг "стоит у твоих ворот". Ранее Минобороны РФ сообщило, что Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России отличившимся участникам спецоперации. "Могу сказать спасибо своим пацанам, без них я никогда не был бы здесь. Для меня это не работа, а долг мой. Понимаете, когда враг стоит у твоих ворот, я не готов сидеть дома. Ранен был, сейчас восстанавливаюсь и опять в Счастье. Со своей штурмовой группой несколько раз отбивал важные точки противника. Ребята бились просто как львы. Нас там львами даже и называли. Отбили несколько опорных пунктов, отбили атаки противника", - рассказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Минобороны. Герой России добавил, что его штурмовая группа также заняла укрепленный район и на протяжении нескольких дней отбивала атаки, в том числе взяла несколько украинских военнослужащих в плен. Ещё один российский военнослужащий, которому Шойгу вручил награду, рассказал, что просто выполнял свою работу, а называться героями достойны все участники СВО. Службу он назвал своим долгом и высказал мнение, что "каждый должен стремиться к этому, идти к этому". "В один из дней под моим командованием мы штурмовали и зачищали лесополки, и мной был обнаружен опорный пункт националистов и два миномётных расчёта. Я вышел на своё командование по радиостанции, чтобы скорректировать артиллерию. Тем самым был уничтожены два расчёта миномётных, и мы заняли важную позицию", - рассказал награждённый.

https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр