https://ria.ru/20240222/geroi-1929027186.html
Минниханов: одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России
Минниханов: одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России - РИА Новости, 22.02.2024
Минниханов: одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России
Одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России, 236 награждены орденами Мужества в ходе СВО, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:08
2024-02-22T17:08
2024-02-22T17:08
республика татарстан
рустам минниханов
владимир путин
россия
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России, 236 награждены орденами Мужества в ходе СВО, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня у нас Героев 11 из республики, и орденом Мужества 236 человек уже награждены", - сказал Минниханов. По его словам, республика активно работает по всем вопросам, связанным с СВО. "Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших, и, самое главное, работы по подшефным территориям. Везде мы работаем. Кроме того, мы принимаем детей с наших подшефных территорий на летний отдых", - уточнил он. Глава Татарстана отметил, что большая работа ведется и по гуманитарным грузам, к формированию и отправке которых подключились и предприятия, и частники. Большое внимание уделяется семьям участников СВО, организована работа с фондом "Защитники Отечества". По его информации, некоторые руководители муниципалитетов республики побывали в зоне СВО уже по 6-10 раз, встречались с бойцами с этих территорий. "И работа по оборонзаказу тоже идет", - добавил Минниханов.
https://ria.ru/20240222/blagodarnost-1929025869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рустам минниханов, владимир путин, россия, республика татарстан (татарстан), сво, герой россии
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), СВО, Герой России
КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России, 236 награждены орденами Мужества в ходе СВО, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Сегодня у нас Героев 11 из республики, и орденом Мужества 236 человек уже награждены", - сказал Минниханов.
По его словам, республика активно работает по всем вопросам, связанным с СВО. "Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших, и, самое главное, работы по подшефным территориям. Везде мы работаем. Кроме того, мы принимаем детей с наших подшефных территорий на летний отдых", - уточнил он.
Глава Татарстана
отметил, что большая работа ведется и по гуманитарным грузам, к формированию и отправке которых подключились и предприятия, и частники. Большое внимание уделяется семьям участников СВО, организована работа с фондом "Защитники Отечества". По его информации, некоторые руководители муниципалитетов республики побывали в зоне СВО уже по 6-10 раз, встречались с бойцами с этих территорий.
"И работа по оборонзаказу тоже идет", - добавил Минниханов.
Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации "Игр будущего"