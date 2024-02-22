https://ria.ru/20240222/geroi-1929027186.html

Минниханов: одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России

Минниханов: одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России - РИА Новости, 22.02.2024

Минниханов: одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России

Одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России, 236 награждены орденами Мужества в ходе СВО, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:08

2024-02-22T17:08

2024-02-22T17:08

республика татарстан

рустам минниханов

владимир путин

россия

республика татарстан (татарстан)

сво

герой россии

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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Одиннадцать жителей Татарстана удостоены звания Героя России, 236 награждены орденами Мужества в ходе СВО, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня у нас Героев 11 из республики, и орденом Мужества 236 человек уже награждены", - сказал Минниханов. По его словам, республика активно работает по всем вопросам, связанным с СВО. "Здесь и поддержка воинских частей, и поддержка семей погибших, и, самое главное, работы по подшефным территориям. Везде мы работаем. Кроме того, мы принимаем детей с наших подшефных территорий на летний отдых", - уточнил он. Глава Татарстана отметил, что большая работа ведется и по гуманитарным грузам, к формированию и отправке которых подключились и предприятия, и частники. Большое внимание уделяется семьям участников СВО, организована работа с фондом "Защитники Отечества". По его информации, некоторые руководители муниципалитетов республики побывали в зоне СВО уже по 6-10 раз, встречались с бойцами с этих территорий. "И работа по оборонзаказу тоже идет", - добавил Минниханов.

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россия

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

рустам минниханов, владимир путин, россия, республика татарстан (татарстан), сво, герой россии