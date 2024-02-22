Дания летом передаст Украине первые истребители F-16
Минобороны Дании: страна летом передаст Украине первые истребители F-16
F-16. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16.
"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом", - приводит агентство Рейтер заявление Поульсена.
Он добавил, что в новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.
Информацию о передаче истребителей летом подтвердила и премьер Дании Метте Фредериксен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
* Признано СМИ-иноагентом в России