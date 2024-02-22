https://ria.ru/20240222/f-16-1928991473.html

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16 - РИА Новости, 22.02.2024

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16

Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:35

2024-02-22T14:35

2024-02-22T15:35

в мире

дания

украина

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909319606_0:92:2870:1706_1920x0_80_0_0_6c66fa36d144b67a76ce79580462cc91.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16."Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом", - приводит агентство Рейтер заявление Поульсена.Он добавил, что в новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.Информацию о передаче истребителей летом подтвердила и премьер Дании Метте Фредериксен.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.* Признано СМИ-иноагентом в России

https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

https://ria.ru/20240205/f-16-1925453050.html

дания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дания, украина, f-16