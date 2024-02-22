Рейтинг@Mail.ru
Дания летом передаст Украине первые истребители F-16 - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 22.02.2024 (обновлено: 15:35 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/f-16-1928991473.html
Дания летом передаст Украине первые истребители F-16
Дания летом передаст Украине первые истребители F-16 - РИА Новости, 22.02.2024
Дания летом передаст Украине первые истребители F-16
Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:35
2024-02-22T15:35
в мире
дания
украина
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909319606_0:92:2870:1706_1920x0_80_0_0_6c66fa36d144b67a76ce79580462cc91.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16."Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом", - приводит агентство Рейтер заявление Поульсена.Он добавил, что в новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.Информацию о передаче истребителей летом подтвердила и премьер Дании Метте Фредериксен.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.* Признано СМИ-иноагентом в России
https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html
https://ria.ru/20240205/f-16-1925453050.html
дания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909319606_523:0:2870:1760_1920x0_80_0_0_0a975d7376f03420e5cf4f55bec7a626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, украина, f-16
В мире, Дания, Украина, F-16
Дания летом передаст Украине первые истребители F-16

Минобороны Дании: страна летом передаст Украине первые истребители F-16

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкF-16
F-16 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген летом передаст Киеву первые истребители F-16.
"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом", - приводит агентство Рейтер заявление Поульсена.
F-16 с двумя ADM-160 MALD
"Серьезная проблема". СМИ раскрыли, что ждет F-16 на Украине
21 февраля, 13:16
Он добавил, что в новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.
Информацию о передаче истребителей летом подтвердила и премьер Дании Метте Фредериксен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов по "российским военным целям за пределами Украины".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
* Признано СМИ-иноагентом в России
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В ВСУ утверждают, что получат F-16 с ракетами дальностью до 500 километров
5 февраля, 12:12
 
В миреДанияУкраинаF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала