https://ria.ru/20240222/f-16-1928896015.html
В Госдуме назвали передачу Украине F-16 курсом НАТО на конфликт с Россией
В Госдуме назвали передачу Украине F-16 курсом НАТО на конфликт с Россией - РИА Новости, 22.02.2024
В Госдуме назвали передачу Украине F-16 курсом НАТО на конфликт с Россией
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что подготовка к передаче Украине истребителей F-16 свидетельствует о прямой... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:51
2024-02-22T09:51
2024-02-22T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что подготовка к передаче Украине истребителей F-16 свидетельствует о прямой заинтересованности НАТО в конфликте с Россией. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что не может назвать точные сроки передачи Украине истребителей F-16, но хотел бы, чтобы это случилось "как можно раньше". По его мнению, ВСУ будут иметь право использовать эти истребители для нанесения ударов "по российским военным целям за пределами Украины". "Йенс Столтенберг, смотрящий от НАТО за Украиной, в очередной раз подтвердил прямую заинтересованность США и Западной Европы в продолжении военного конфликта с Россией", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Украина настолько потеряла свою суверенность, что после неудач ВСУ на фронте западные кураторы не только поставляют военную технику и вооружения, но уже определяют цели для ударов по территории России. "Но ничего у них не получится. Победы российской армии в зоне боевых действий и деоккупация новых населенных пунктов будут продолжаться и дальше", - сказал депутат. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.* Признано в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20240222/nato-1928873679.html
https://ria.ru/20240221/kontrnastuplenie-1928797900.html
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РИА Новости
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украина, киев, россия, леонид ивлев, йенс столтенберг, александр шульгин, госдума рф, вооруженные силы украины, f-16, в мире
Украина, Киев, Россия, Леонид Ивлев, Йенс Столтенберг, Александр Шульгин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
В Госдуме назвали передачу Украине F-16 курсом НАТО на конфликт с Россией
Депутат Ивлев назвал передачу Украине F-16 курсом НАТО на конфликт с Россией