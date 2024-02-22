https://ria.ru/20240222/esminets-1929079480.html

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу - РИА Новости, 22.02.2024

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу

Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, заявило об атаке беспилотников на американский эсминец в Красном море. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T21:28

2024-02-22T21:28

2024-02-22T22:22

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ТУНИС, 22 фев — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, заявило об атаке беспилотников на американский эсминец в Красном море."Был нанесен удар беспилотниками по американскому эсминцу в Красном море", — говорится в публикации в Telegram-канале.Также "Ансар Алла" сообщило об очередном ударе баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля. Кроме того, хуситы заявили об атаке на британское судно, находившееся недалеко от побережья Йемена."Удар был нанесен ракетами морского базирования по британскому судну в Аденском заливе, в результате чего на нем вспыхнул пожар", — сказано в сообщении.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html

https://ria.ru/20240222/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240222/yemen-1928875242.html

красное море

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йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красное море, военная операция сша и британии в йемене, израиль, йемен, ансар алла