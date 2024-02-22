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Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу - РИА Новости, 22.02.2024
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21:28 22.02.2024 (обновлено: 22:22 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/esminets-1929079480.html
Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу
Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу - РИА Новости, 22.02.2024
Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу
Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, заявило об атаке беспилотников на американский эсминец в Красном море. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:28
2024-02-22T22:22
в мире
красное море
военная операция сша и британии в йемене
израиль
йемен
ансар алла
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ТУНИС, 22 фев — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, заявило об атаке беспилотников на американский эсминец в Красном море."Был нанесен удар беспилотниками по американскому эсминцу в Красном море", — говорится в публикации в Telegram-канале.Также "Ансар Алла" сообщило об очередном ударе баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля. Кроме того, хуситы заявили об атаке на британское судно, находившееся недалеко от побережья Йемена."Удар был нанесен ракетами морского базирования по британскому судну в Аденском заливе, в результате чего на нем вспыхнул пожар", — сказано в сообщении.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html
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в мире, красное море, военная операция сша и британии в йемене, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Красное море, Военная операция США и Британии в Йемене, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу

Хуситы заявили об ударе беспилотниками по американскому эсминцу в Красном море

© -Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море
© -
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 22 фев — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, заявило об атаке беспилотников на американский эсминец в Красном море.
«
"Был нанесен удар беспилотниками по американскому эсминцу в Красном море", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена
Вчера, 11:47
Также "Ансар Алла" сообщило об очередном ударе баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля. Кроме того, хуситы заявили об атаке на британское судно, находившееся недалеко от побережья Йемена.
"Удар был нанесен ракетами морского базирования по британскому судну в Аденском заливе, в результате чего на нем вспыхнул пожар", — сказано в сообщении.
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Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореВоенная операция США и Британии в ЙеменеИзраильЙеменАнсар Алла
 
 
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