Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу
Хуситы заявили об ударе беспилотниками по американскому эсминцу в Красном море
© -Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море
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Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море. Архивное фото
ТУНИС, 22 фев — РИА Новости. Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее северную часть Йемена, заявило об атаке беспилотников на американский эсминец в Красном море.
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"Был нанесен удар беспилотниками по американскому эсминцу в Красном море", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Также "Ансар Алла" сообщило об очередном ударе баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля. Кроме того, хуситы заявили об атаке на британское судно, находившееся недалеко от побережья Йемена.
"Удар был нанесен ракетами морского базирования по британскому судну в Аденском заливе, в результате чего на нем вспыхнул пожар", — сказано в сообщении.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.