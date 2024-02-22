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Число экспортеров в сфере малого бизнеса Томской области выросло в 1,4 раза - РИА Новости, 22.02.2024
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13:58 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/eksportery-1928972711.html
Число экспортеров в сфере малого бизнеса Томской области выросло в 1,4 раза
Число экспортеров в сфере малого бизнеса Томской области выросло в 1,4 раза - РИА Новости, 22.02.2024
Число экспортеров в сфере малого бизнеса Томской области выросло в 1,4 раза
В Томской области число экспортеров в сфере малого бизнеса с начала реализации национальных проектов выросло в 1,4 раза, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:58
2024-02-22T13:58
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Томской области число экспортеров в сфере малого бизнеса с начала реализации национальных проектов выросло в 1,4 раза, сообщает пресс-служба администрации региона. Продукцию и услуги на международный рынок поставляют 511 субъектов МСП региона. За пять лет количество экспортеров среди малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 40 %. Одним из ключевых звеньев системы поддержки экспортеров малого и среднего бизнеса, которые действуют в Томской области в рамках президентских нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", является Центр поддержки экспорта. В пресс-службе уточнили, что только в течение последних двух лет центр организовал свыше 40 мероприятий, в числе которых участие в международных выставках с коллективными и индивидуальными стендами, бизнес-миссии, визиты зарубежных байеров в Томск, онлайн-встречи с торгпредами РФ в иностранных государствах. География мероприятий, участниками которых были свыше 300 малых и средних предприятий Томской области, включает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Монголию, Индию, ОАЭ, Бразилию, Малайзию, Вьетнам, Алжир и прочие. По итогам было заключено свыше 60 экспортных контрактов на сумму более 1,1 миллиарда рублей, в том числе только за прошлый год — на 600 миллионов рублей. Эффективность использования средств федерального бюджета по экспортному направлению составила 24 рубля на рубль федеральной субсидии. Специалисты центра поддержки экспорта региона также оказывают консультационную поддержку в получении услуг Российского экспортного центра. Так, в 2023 году 44 томские компании в рамках программ РЭЦ стали участниками 10 международных выставок в Казахстане, Индии, КНР, Турции, ОАЭ. Предприятия региона активнее пользуются льготными кредитами и гарантийно-страховыми продуктами РЭЦ, а также онлайн-форматами международного сотрудничества (онлайн-переговоры, размещение на зарубежных маркетплейсах и в национальных магазинах РФ, международные страновые консультации специалистов РЭЦ и торгпредств).
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твой бизнес – новости, томская область, россия, казахстан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Томская область, Россия, Казахстан

Число экспортеров в сфере малого бизнеса Томской области выросло в 1,4 раза

© iStock.com / HispanolisticЛюди во время деловой встречи
Люди во время деловой встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Томской области число экспортеров в сфере малого бизнеса с начала реализации национальных проектов выросло в 1,4 раза, сообщает пресс-служба администрации региона.
Продукцию и услуги на международный рынок поставляют 511 субъектов МСП региона. За пять лет количество экспортеров среди малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 40 %.
Одним из ключевых звеньев системы поддержки экспортеров малого и среднего бизнеса, которые действуют в Томской области в рамках президентских нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", является Центр поддержки экспорта.
В пресс-службе уточнили, что только в течение последних двух лет центр организовал свыше 40 мероприятий, в числе которых участие в международных выставках с коллективными и индивидуальными стендами, бизнес-миссии, визиты зарубежных байеров в Томск, онлайн-встречи с торгпредами РФ в иностранных государствах.
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География мероприятий, участниками которых были свыше 300 малых и средних предприятий Томской области, включает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Монголию, Индию, ОАЭ, Бразилию, Малайзию, Вьетнам, Алжир и прочие.
По итогам было заключено свыше 60 экспортных контрактов на сумму более 1,1 миллиарда рублей, в том числе только за прошлый год — на 600 миллионов рублей. Эффективность использования средств федерального бюджета по экспортному направлению составила 24 рубля на рубль федеральной субсидии.
Специалисты центра поддержки экспорта региона также оказывают консультационную поддержку в получении услуг Российского экспортного центра. Так, в 2023 году 44 томские компании в рамках программ РЭЦ стали участниками 10 международных выставок в Казахстане, Индии, КНР, Турции, ОАЭ.
Предприятия региона активнее пользуются льготными кредитами и гарантийно-страховыми продуктами РЭЦ, а также онлайн-форматами международного сотрудничества (онлайн-переговоры, размещение на зарубежных маркетплейсах и в национальных магазинах РФ, международные страновые консультации специалистов РЭЦ и торгпредств).
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