https://ria.ru/20240222/dzhonson-1929056897.html

Джонсон сорвал переговоры России и Украины по указанию США, заявил посол

Джонсон сорвал переговоры России и Украины по указанию США, заявил посол - РИА Новости, 22.02.2024

Джонсон сорвал переговоры России и Украины по указанию США, заявил посол

Усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указанию... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:48

2024-02-22T18:48

2024-02-22T18:48

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указанию Соединенных Штатов, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Он (Борис Джонсон - ред.) заблокировал усилия по достижению мира, конечно, по благословению из Вашингтона, потому что он не может этого сделать самостоятельно. Он туда прибыл, и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Арахамией, был выброшен в мусор, и Украина начала сражаться. Это последствия того, что было сделано премьер-министром Соединенного Королевства", – сказал он в интервью телеканалу TRT World, полную запись которого РИА Новости предоставило посольство. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Как сообщала газета Times, экс-премьер Британии свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года отрицает. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240215/ssha-1927459349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, борис джонсон, великобритания, сша, андрей келин, ситуация в днр и лнр