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На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/drg-1928880876.html
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2024
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт
ВС РФ выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Песчаного на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:37
2024-02-22T07:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВС РФ выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Песчаного на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Песчаное противник попытался воспользоваться темным временем суток и рельефом местности для захвата наших передовых позиций. Данный замысел был раскрыт благодаря бдительности военнослужащих ВС РФ, находящихся на скрытом наблюдательном посту. Силами отделения по диверсантам был открыт огонь, в результате чего большая часть группы была уничтожена, нескольким боевикам, получившим ранения, удалось скрыться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. В среду в Минобороны РР сообщали, что войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, а за сутки до этого - около 45.
https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт

Марочко: на Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВС РФ выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Песчаного на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенного пункта Песчаное противник попытался воспользоваться темным временем суток и рельефом местности для захвата наших передовых позиций. Данный замысел был раскрыт благодаря бдительности военнослужащих ВС РФ, находящихся на скрытом наблюдательном посту. Силами отделения по диверсантам был открыт огонь, в результате чего большая часть группы была уничтожена, нескольким боевикам, получившим ранения, удалось скрыться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
В среду в Минобороны РР сообщали, что войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, а за сутки до этого - около 45.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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