https://ria.ru/20240222/drg-1928880876.html

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2024

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ, заявил эксперт

ВС РФ выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Песчаного на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:37

2024-02-22T07:37

2024-02-22T07:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. ВС РФ выявили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Песчаного на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Песчаное противник попытался воспользоваться темным временем суток и рельефом местности для захвата наших передовых позиций. Данный замысел был раскрыт благодаря бдительности военнослужащих ВС РФ, находящихся на скрытом наблюдательном посту. Силами отделения по диверсантам был открыт огонь, в результате чего большая часть группы была уничтожена, нескольким боевикам, получившим ранения, удалось скрыться", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. В среду в Минобороны РР сообщали, что войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, а за сутки до этого - около 45.

https://ria.ru/20240222/raketa-1928879015.html

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины