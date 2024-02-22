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Новые автобусы вышли на маршруты в Ленинградской области - РИА Новости, 22.02.2024
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Ленинградская область
 
19:47 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/avtobusy-1929066362.html
Новые автобусы вышли на маршруты в Ленинградской области
Новые автобусы вышли на маршруты в Ленинградской области - РИА Новости, 22.02.2024
Новые автобусы вышли на маршруты в Ленинградской области
На маршруты Тосненского, Гатчинского, Приозерского районов выходят 70 новых автобусов, приобретенных с использованием федеральных казначейских кредитов в рамках РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:47
2024-02-22T19:47
ленинградская область
приозерский район
ленинградская область
россия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. На маршруты Тосненского, Гатчинского, Приозерского районов выходят 70 новых автобусов, приобретенных с использованием федеральных казначейских кредитов в рамках транспортной реформы, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко. "По поручению президента России Владимира Путина по повышению транспортного обслуживания жителей Ленобласть привлекла федеральные казначейские кредиты, на которые уже приобретено 70 автобусов — хороших, комфортабельных, современных. Они будут использоваться на маршрутах Тосненского, Гатчинского и Приозерского районов. Это автобусы для междугородних перевозок, здесь много комфортабельных сидячих мест", - сообщил Дрозденко. Он подчеркнул, что в рамках транспортной реформы, которую уже начали реализовывать в Ленобласти, на 1 января 2025 года будет уже 500 новых комфортабельных автобусов. "Они будут разные: большие, низкопольные, с короткой и с длинной базой, повышенной проходимости — на различные виды и направления, поскольку в разных районах региона отличаются транспортные условия", - отметил губернатор. Еще один из пунктов транспортной реформы в регионе, перевод автобусов на газ. Закупленный транспорт работает на компримированном природном газе. В автобусах установлен кондиционер, электронное табло, автоинформатор, камеры видеонаблюдения, система подсчёта пассажиропотока, ремни безопасности и регулируемые спинки на каждом сиденье.
https://ria.ru/20240221/vitebsk-1928769174.html
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приозерский район, ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Приозерский район, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко

Новые автобусы вышли на маршруты в Ленинградской области

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramНовые автобусы, приобретенные с использованием федеральных казначейских кредитов в рамках транспортной реформы в Ленинградской области
Новые автобусы, приобретенные с использованием федеральных казначейских кредитов в рамках транспортной реформы в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Новые автобусы, приобретенные с использованием федеральных казначейских кредитов в рамках транспортной реформы в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. На маршруты Тосненского, Гатчинского, Приозерского районов выходят 70 новых автобусов, приобретенных с использованием федеральных казначейских кредитов в рамках транспортной реформы, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"По поручению президента России Владимира Путина по повышению транспортного обслуживания жителей Ленобласть привлекла федеральные казначейские кредиты, на которые уже приобретено 70 автобусов — хороших, комфортабельных, современных. Они будут использоваться на маршрутах Тосненского, Гатчинского и Приозерского районов. Это автобусы для междугородних перевозок, здесь много комфортабельных сидячих мест", - сообщил Дрозденко.
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Он подчеркнул, что в рамках транспортной реформы, которую уже начали реализовывать в Ленобласти, на 1 января 2025 года будет уже 500 новых комфортабельных автобусов. "Они будут разные: большие, низкопольные, с короткой и с длинной базой, повышенной проходимости — на различные виды и направления, поскольку в разных районах региона отличаются транспортные условия", - отметил губернатор.
Еще один из пунктов транспортной реформы в регионе, перевод автобусов на газ. Закупленный транспорт работает на компримированном природном газе. В автобусах установлен кондиционер, электронное табло, автоинформатор, камеры видеонаблюдения, система подсчёта пассажиропотока, ремни безопасности и регулируемые спинки на каждом сиденье.
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Ленинградская областьПриозерский районЛенинградская областьРоссияАлександр Дрозденко
 
 
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