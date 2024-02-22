https://ria.ru/20240222/avto-1928999404.html

В Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей Solaris

В Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей Solaris - РИА Новости, 22.02.2024

В Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей Solaris

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей под новым брендом Solaris, сообщил владелец завода AGR Automotive Group. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:12

2024-02-22T15:12

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей под новым брендом Solaris, сообщил владелец завода AGR Automotive Group."Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла", — говорится в сообщении.В линейке марки представлены четыре модели — Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Автомобили уже начали доставлять в дилерские центры. Также анонсирован старт продаж новинок.Гарантия на машины составит три года или 100 000 километров пробега.Как сообщил гендиректор АГР Алексей Калицев, в компании надеются, что широкая география дилерской сети и производственные возможности завода позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка.Автоэксперт Максим Кадаков видит схожесть Solaris HS с бывшим Hyundai Solaris, Solaris HC, по его мнению, это бывший Hyundai Creta, Solaris KRS — бывший Kia Rio седан, а Solaris KRX — бывший Kia Rio X-Line.

https://ria.ru/20240214/aurus-1927387460.html

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авто, санкт-петербург, россия, экономика, агр, hyundai creta