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"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024
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22:22 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929084253.html
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке
Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:22
2024-02-22T22:22
политика
авдеевка
россия
патрик ланкастер
сергей шойгу
владимир путин
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер."Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку", — сообщил журналист.По словам Ланкастера, жительница населенного пункта, с которой он пообщался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России, и должно оставаться таковым всегда.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html
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политика, авдеевка, россия, патрик ланкастер, сергей шойгу, владимир путин, военно-морские силы сша
Политика, Авдеевка, Россия, Патрик Ланкастер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Военно-морские силы США
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке

Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки ждали прихода россиян десять лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер.
«
"Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку", — сообщил журналист.
По словам Ланкастера, жительница населенного пункта, с которой он пообщался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России, и должно оставаться таковым всегда.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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ПолитикаАвдеевкаРоссияПатрик ЛанкастерСергей ШойгуВладимир ПутинВоенно-морские силы США
 
 
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