https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929084253.html

"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке

"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024

"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке

Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:22

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2024-02-22T22:22

политика

авдеевка

россия

патрик ланкастер

сергей шойгу

владимир путин

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер."Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку", — сообщил журналист.По словам Ланкастера, жительница населенного пункта, с которой он пообщался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России, и должно оставаться таковым всегда.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html

авдеевка

россия

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политика, авдеевка, россия, патрик ланкастер, сергей шойгу, владимир путин, военно-морские силы сша