https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929084253.html
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке
Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:22
2024-02-22T22:22
2024-02-22T22:22
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер."Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку", — сообщил журналист.По словам Ланкастера, жительница населенного пункта, с которой он пообщался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России, и должно оставаться таковым всегда.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html
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политика, авдеевка, россия, патрик ланкастер, сергей шойгу, владимир путин, военно-морские силы сша
Политика, Авдеевка, Россия, Патрик Ланкастер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Военно-морские силы США
"Ждали русских". Журналист из США сделал неожиданное заявление об Авдеевке
Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки ждали прихода россиян десять лет