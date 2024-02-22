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Первые жители Авдеевки подали документы на российские паспорта - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 22.02.2024 (обновлено: 20:50 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929037051.html
Первые жители Авдеевки подали документы на российские паспорта
Первые жители Авдеевки подали документы на российские паспорта - РИА Новости, 22.02.2024
Первые жители Авдеевки подали документы на российские паспорта
Первые жители освобожденной Авдеевки подали документы на оформление российских паспортов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:43
2024-02-22T20:50
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Первые жители освобожденной Авдеевки подали документы на оформление российских паспортов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки", — написала она в Telegram-канале. Представители миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Кроме того, для нескольких заявителей проведут процедуру установления личности. Волк назвала это крайне актуальной задачей, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены. Ранее сотрудники МВД оказывали аналогичную помощь жителям Артемовска и других населенных пунктов.В свою очередь, Дмитрий Шевченко, глава Ясиноватского муниципального округа, в который входит Авдеевка, рассказал РИА Новости, что власти помогают людям формировать пакеты документов, чтобы "они в кратчайшие сроки могли получить документ и свободно трудоустраиваться и быть полноправным гражданином Российской Федерации.Он подчеркнул, что оформление российского паспорта — самый востребованный вопрос у жителей города.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928873269.html
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928856412.html
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авдеевка
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жители Авдеевки подают документы на получение российских паспортов
Первые жители освобожденной Авдеевки подали документы на получение российских паспортов, сообщила представитель МВД Ирина Волк
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Первые жители Авдеевки подали документы на российские паспорта

МВД начало принимать документы на российские паспорта от жителей Авдеевки

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Первые жители освобожденной Авдеевки подали документы на оформление российских паспортов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки", — написала она в Telegram-канале.
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Представители миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Кроме того, для нескольких заявителей проведут процедуру установления личности. Волк назвала это крайне актуальной задачей, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.
Ранее сотрудники МВД оказывали аналогичную помощь жителям Артемовска и других населенных пунктов.
В свою очередь, Дмитрий Шевченко, глава Ясиноватского муниципального округа, в который входит Авдеевка, рассказал РИА Новости, что власти помогают людям формировать пакеты документов, чтобы "они в кратчайшие сроки могли получить документ и свободно трудоустраиваться и быть полноправным гражданином Российской Федерации.
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Он подчеркнул, что оформление российского паспорта — самый востребованный вопрос у жителей города.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПолитикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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