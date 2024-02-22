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"Сожгите все": в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
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13:19 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html
"Сожгите все": в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки
"Сожгите все": в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки - РИА Новости, 22.02.2024
"Сожгите все": в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки
Украинское командование во время отступления из Авдеевки приказало ВСУ уничтожить все, что осталось в городе, и оставить раненых военных, сообщил немецкий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:19
2024-02-22T13:19
в мире
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донецк
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сергей шойгу
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вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинское командование во время отступления из Авдеевки приказало ВСУ уничтожить все, что осталось в городе, и оставить раненых военных, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на солдата армии Украины."Оставшимся солдатам была дана инструкция перед тем, как они отступят, все разрушить и сжечь, а также оставить раненых", — поделился он.Уход ВСУ из Авдеевки был крайне неорганизованным и проходил под постоянным обстрелом российской артиллерии, рассказали в репортаже."Приказ покинуть город нужно было отдавать намного раньше. Когда его все-таки дали, ничего не было подготовлено: никаких бронированных эвакуационных машин, никакого конкретного плана, мы шли много километров пешком", — возмутился военный.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
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в мире, авдеевка, донецк, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Авдеевка, Донецк, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
"Сожгите все": в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки

Welt: ВСУ приказали сжечь в Авдеевке все и бросить раненых при отступлении

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинское командование во время отступления из Авдеевки приказало ВСУ уничтожить все, что осталось в городе, и оставить раненых военных, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на солдата армии Украины.
"Оставшимся солдатам была дана инструкция перед тем, как они отступят, все разрушить и сжечь, а также оставить раненых", — поделился он.
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Уход ВСУ из Авдеевки был крайне неорганизованным и проходил под постоянным обстрелом российской артиллерии, рассказали в репортаже.
"Приказ покинуть город нужно было отдавать намного раньше. Когда его все-таки дали, ничего не было подготовлено: никаких бронированных эвакуационных машин, никакого конкретного плана, мы шли много километров пешком", — возмутился военный.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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В миреАвдеевкаДонецкУкраинаСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
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