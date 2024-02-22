https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928873269.html

Минобороны показало места наиболее ожесточенных боев в Авдеевке

Минобороны показало места наиболее ожесточенных боев в Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024

Минобороны показало места наиболее ожесточенных боев в Авдеевке

Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:05

2024-02-22T05:05

2024-02-22T10:54

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецк

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов, сообщило Минобороны."Вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады. Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основные силы пробивались по улице Соборной. Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника", — рассказали военные на опубликованном ведомством видео.Одни из самых ожесточенных боев велись в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ.Практически каждый подвал, по словам российских военных, был превращен в склад боеприпасов, где хранились минометные мины, ручные гранатометы, ящики с патронами, гранаты к подствольным гранатометам. Большая часть вооружений и боеприпасов была импортного производства.Российские бойцы обнаружили огромное количество оружия, брошенного украинскими подразделениями, которое подтверждает непосредственное участие в боевых действиях иностранных наемников, что запечатлено на кадрах.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но этот документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928858025.html

https://ria.ru/20240221/kurakhovo-1928783353.html

https://ria.ru/20240222/ugledar-1928863774.html

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Путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады ЦВО показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки, чтобы зачистить ее от украинских националистов, видео публикует Минобороны. В районе ж/д вокзала, где были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ, велись "одни из самых ожесточенных боев", отмечают в российском ведомстве 2024-02-22T05:05 true PT2M25S

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россия, авдеевка, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины