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В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум - РИА Новости, 22.02.2024
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09:19 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/akvarium-1928889490.html
В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум
В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум - РИА Новости, 22.02.2024
В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум
Старейший в России Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре прошлого года, начинает свою работу в четверг, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:19
2024-02-22T09:19
общество
севастополь
россия
российская империя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Старейший в России Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре прошлого года, начинает свою работу в четверг, сообщили РИА Новости в администрации аквариума. "Да, в четверг аквариум начинает работу. У нас по время шторма тогда пострадал третий зал. Сейчас там все мы восстановили - систему вентиляции, подогрева воды. Все работы практически завершены", - сообщили в администрации. Число животных и рыб в аквариуме будет постепенно расти, сообщили в аквариуме. Ранее там сообщали, что часть утраченной коллекции восполнена, часть рыб и морских животных поступили в Севастополь из аквариумов других городов, в том числе из московского. Севастопольский морской аквариум-музей – первый морской аквариум в Российской империи и один из старейших публичных аквариумов в Европе. Основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре. Ранее сообщалось, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии в конце ноября 2023 года. В аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находилось 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. Позже на страницах аквариума в соцсетях появилась информация о 700-800 погибших животных. Среди них - 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи – они жили в аквариуме 15 лет.
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севастополь
россия
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общество, севастополь, россия, российская империя, михаил развожаев
Общество, Севастополь, Россия, Российская империя, Михаил Развожаев
В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум

В Севастополе начал работу пострадавший от сильного шторма аквариум

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСевастопольский аквариум
Севастопольский аквариум - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Севастопольский аквариум. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Старейший в России Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре прошлого года, начинает свою работу в четверг, сообщили РИА Новости в администрации аквариума.
«
"Да, в четверг аквариум начинает работу. У нас по время шторма тогда пострадал третий зал. Сейчас там все мы восстановили - систему вентиляции, подогрева воды. Все работы практически завершены", - сообщили в администрации.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Число животных и рыб в аквариуме будет постепенно расти, сообщили в аквариуме. Ранее там сообщали, что часть утраченной коллекции восполнена, часть рыб и морских животных поступили в Севастополь из аквариумов других городов, в том числе из московского.
Севастопольский морской аквариум-музей – первый морской аквариум в Российской империи и один из старейших публичных аквариумов в Европе. Основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.
Ранее сообщалось, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии в конце ноября 2023 года. В аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находилось 800 животных.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. Позже на страницах аквариума в соцсетях появилась информация о 700-800 погибших животных. Среди них - 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи – они жили в аквариуме 15 лет.
Корейский окунь, которого перепутали с групером - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Ученый раскрыл загадку морского хищника, на которого объявили охоту в Крыму
21 февраля, 11:26
 
ОбществоСевастопольРоссияРоссийская империяМихаил Развожаев
 
 
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