https://ria.ru/20240222/akvarium-1928889490.html

В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум

В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум - РИА Новости, 22.02.2024

В Севастополе открыли пострадавший от сильного шторма аквариум

Старейший в России Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре прошлого года, начинает свою работу в четверг, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:19

2024-02-22T09:19

2024-02-22T09:19

общество

севастополь

россия

российская империя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Старейший в России Севастопольский аквариум, пострадавший после сильного шторма в ноябре прошлого года, начинает свою работу в четверг, сообщили РИА Новости в администрации аквариума. "Да, в четверг аквариум начинает работу. У нас по время шторма тогда пострадал третий зал. Сейчас там все мы восстановили - систему вентиляции, подогрева воды. Все работы практически завершены", - сообщили в администрации. Число животных и рыб в аквариуме будет постепенно расти, сообщили в аквариуме. Ранее там сообщали, что часть утраченной коллекции восполнена, часть рыб и морских животных поступили в Севастополь из аквариумов других городов, в том числе из московского. Севастопольский морской аквариум-музей – первый морской аквариум в Российской империи и один из старейших публичных аквариумов в Европе. Основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции. Находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре. Ранее сообщалось, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии в конце ноября 2023 года. В аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находилось 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. Позже на страницах аквариума в соцсетях появилась информация о 700-800 погибших животных. Среди них - 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи – они жили в аквариуме 15 лет.

https://ria.ru/20240221/okun-1928671509.html

севастополь

россия

российская империя

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общество, севастополь, россия, российская империя, михаил развожаев