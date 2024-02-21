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Глава Минсельхоза рассказал о планируемых объемах экспорта зерна
Глава Минсельхоза рассказал о планируемых объемах экспорта зерна - РИА Новости, 21.02.2024
Глава Минсельхоза рассказал о планируемых объемах экспорта зерна
Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна, сообщил в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:31
2024-02-21T00:31
2024-02-21T00:34
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Дмитрием Путиным глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году. Я сказал, что у нас очень сильно упали цены на продукцию агропромышленного комплекса. Вот в том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 миллионов тонн", - сказал Патрушев. Он напомнил, что в 2023 году выручка от поставок продукции АПК составила 43,5 миллиарда долларов, на 1,5 миллиарда выше 2022 года. "В 2000 году у нас экспортная выручка была 1,4 миллиарда. То есть мы на самом деле за эти 24 года смогли увеличить экспортную выручку по продукции агропромышленного комплекса в 30 раз", - подчеркнул министр.Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн, а в сезоне 2023-2024 оценивались ранее Минсельхозом в 65 миллионов тонн по зерну. Теперь прогноз повышен; до этого, в середине февраля, министерство предложило увеличить действующую с 15 февраля квоту на экспорт зерна до 28 миллионов тонн.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава Минсельхоза рассказал о планируемых объемах экспорта зерна
Патрушев: Россия в сезоне 2023-2024 экспортирует до 70 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Дмитрием Путиным глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
«
"Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году. Я сказал, что у нас очень сильно упали цены на продукцию агропромышленного комплекса. Вот в том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 миллионов тонн", - сказал Патрушев.
Он напомнил, что в 2023 году выручка от поставок продукции АПК составила 43,5 миллиарда долларов, на 1,5 миллиарда выше 2022 года. "В 2000 году у нас экспортная выручка была 1,4 миллиарда. То есть мы на самом деле за эти 24 года смогли увеличить экспортную выручку по продукции агропромышленного комплекса в 30 раз", - подчеркнул министр.
Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн, а в сезоне 2023-2024 оценивались ранее Минсельхозом в 65 миллионов тонн по зерну. Теперь прогноз повышен; до этого, в середине февраля, министерство предложило увеличить действующую с 15 февраля квоту на экспорт зерна до 28 миллионов тонн.
Путин поблагодарил Патрушева за хороший старт сельхозработ