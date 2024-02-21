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Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
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15:53 21.02.2024 (обновлено: 18:43 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zelenskiy-1928759485.html
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки
Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:53
2024-02-21T18:43
политика
авдеевка
киев
германия
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт &lt;…&gt;, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, рейтинги украинского президента резко падают в последнее время из-за больших неудач ВСУ на фронте и утраты Авдеевки и других населенных пунктов. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в столице страны, где ему приходится сталкиваться со своими политическими оппонентами, полагает эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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политика, авдеевка, киев, германия, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Авдеевка, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт <…>, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", — заявил аналитик.
Как отметил Меркурис, рейтинги украинского президента резко падают в последнее время из-за больших неудач ВСУ на фронте и утраты Авдеевки и других населенных пунктов. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в столице страны, где ему приходится сталкиваться со своими политическими оппонентами, полагает эксперт.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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ПолитикаАвдеевкаКиевГерманияВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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