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Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки
Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:53
2024-02-21T15:53
2024-02-21T18:43
политика
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт <…>, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, рейтинги украинского президента резко падают в последнее время из-за больших неудач ВСУ на фронте и утраты Авдеевки и других населенных пунктов. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в столице страны, где ему приходится сталкиваться со своими политическими оппонентами, полагает эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240221/taktika-1928722859.html
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Политика, Авдеевка, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Срочно уехал. На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Авдеевки
Эксперт Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке