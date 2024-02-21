https://ria.ru/20240221/zaes-1928792941.html

НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения

НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения - РИА Новости, 21.02.2024

НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения

Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:54

2024-02-21T16:54

2024-02-21T17:18

запорожская аэс

в мире

жкх

рафаэль гросси

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram–канале.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник и получает энергию от единственной работающей линии."Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ "Феросплавная -1" на данный момент отключена. Ведутся работы по ее восстановлению", - говорится в сообщении станции.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметила администрация.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240212/zaes-1926797698.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская аэс, в мире, жкх, рафаэль гросси, магатэ