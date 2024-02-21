НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения
ЗАЭС: станцию отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram–канале.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник и получает энергию от единственной работающей линии.
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"Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ "Феросплавная -1" на данный момент отключена. Ведутся работы по ее восстановлению", - говорится в сообщении станции.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметила администрация.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.