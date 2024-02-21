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НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения - РИА Новости, 21.02.2024
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16:54 21.02.2024 (обновлено: 17:18 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zaes-1928792941.html
НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения
НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения - РИА Новости, 21.02.2024
НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения
Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:54
2024-02-21T17:18
запорожская аэс
в мире
жкх
рафаэль гросси
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram–канале.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник и получает энергию от единственной работающей линии."Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ "Феросплавная -1" на данный момент отключена. Ведутся работы по ее восстановлению", - говорится в сообщении станции.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметила администрация.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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запорожская аэс, в мире, жкх, рафаэль гросси, магатэ
Запорожская АЭС, В мире, ЖКХ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения

ЗАЭС: станцию отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram–канале.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС была отключена от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник и получает энергию от единственной работающей линии.
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"Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС 330 кВ "Феросплавная -1" на данный момент отключена. Ведутся работы по ее восстановлению", - говорится в сообщении станции.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметила администрация.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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