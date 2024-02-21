https://ria.ru/20240221/yaytsa-1928683758.html
Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы
Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы - РИА Новости, 21.02.2024
Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы
Минсельхоз РФ ожидает, что в 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет, рентабельность отрасли уже позволяет инвестировать в новые проекты, сообщил РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:04
2024-02-21T12:04
2024-02-21T12:13
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет, рентабельность отрасли уже позволяет инвестировать в новые проекты, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. "У нас в 2023 году произошел рост по яйцу на 542 миллиона штук, это на 1,2% выше уровня 2022 года – это 46,6 миллиарда штук", - сказал Увайдов в ходе заседания аграрного комитета Госдумы, отметив, что, начиная с 90-х годов, это был максимальный объем производства. "На этот год мы также планируем рост, увеличение, видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, где мы будем добавлять порядка 51 птицефабрики, где мы с ними сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты для того, чтобы они могли добавить производство яйца", - добавил он. По словам Увайдов, сегодня рентабельность позволяет осуществлять инвестиции - в частности, планируются три крупных инвестпроекта. "Что касается мясного птицеводства, здесь мы тоже с плюсом. По всем категориям сельхозорганизаций - это больше 7 миллиона тонн. По данному направлению у нас тоже есть несколько новых инвестиционных проектов, и мы планируем, что в 2024 года выйдем с плюсом – на 2% точно планируем превышение", - сказал замминистра. Обеспеченность производителей вакцинами для поголовья не вызывает беспокойства. "Мы понимали, что ряд компаний, которые поставляют иностранные вакцины, уходят. И мы обеспечили и проработали с каждой птицефабрикой, помогли коллегам правильно сориентироваться, перейти на российские вакцины, которые есть, и нормального, хорошего качества. Сегодня могу сказать, что проблем с вакцинами, с обеспеченностью в 2024 году мы не видим", - сообщил Увайдов. Но при этом, добавил он, ряд вопросов остается по инкубационному яйцу, потому что из-за эпизоотической ситуации в ряде стран идут ограничения по его поставке. "Будем надеяться, что у нас еще довольно-таки много партнеров, которые помогут нам и здесь, пока мы не создали свой массовый кросс "Смена-9", который сегодня нарастил объемы и продолжает наращивать... Надеемся, что в ближайшее время у нас появится в достаточных объемах свой российский кросс бройлерный, который позволит нам тоже создать такую альтернативу по иностранному яйцу", - заключил Увайдов.
https://ria.ru/20240207/yaytsa-1926012682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы
Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы за счет инвестпроектов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет, рентабельность отрасли уже позволяет инвестировать в новые проекты, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
"У нас в 2023 году произошел рост по яйцу на 542 миллиона штук, это на 1,2% выше уровня 2022 года – это 46,6 миллиарда штук", - сказал Увайдов в ходе заседания аграрного комитета Госдумы
, отметив, что, начиная с 90-х годов, это был максимальный объем производства.
"На этот год мы также планируем рост, увеличение, видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, где мы будем добавлять порядка 51 птицефабрики, где мы с ними сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты для того, чтобы они могли добавить производство яйца", - добавил он. По словам Увайдов, сегодня рентабельность позволяет осуществлять инвестиции - в частности, планируются три крупных инвестпроекта.
"Что касается мясного птицеводства, здесь мы тоже с плюсом. По всем категориям сельхозорганизаций - это больше 7 миллиона тонн. По данному направлению у нас тоже есть несколько новых инвестиционных проектов, и мы планируем, что в 2024 года выйдем с плюсом – на 2% точно планируем превышение", - сказал замминистра.
Яйца с начала года подешевели на 2,58 процента, заявили в Росстате
Обеспеченность производителей вакцинами для поголовья не вызывает беспокойства. "Мы понимали, что ряд компаний, которые поставляют иностранные вакцины, уходят. И мы обеспечили и проработали с каждой птицефабрикой, помогли коллегам правильно сориентироваться, перейти на российские вакцины, которые есть, и нормального, хорошего качества. Сегодня могу сказать, что проблем с вакцинами, с обеспеченностью в 2024 году мы не видим", - сообщил Увайдов.
Но при этом, добавил он, ряд вопросов остается по инкубационному яйцу, потому что из-за эпизоотической ситуации в ряде стран идут ограничения по его поставке. "Будем надеяться, что у нас еще довольно-таки много партнеров, которые помогут нам и здесь, пока мы не создали свой массовый кросс "Смена-9", который сегодня нарастил объемы и продолжает наращивать... Надеемся, что в ближайшее время у нас появится в достаточных объемах свой российский кросс бройлерный, который позволит нам тоже создать такую альтернативу по иностранному яйцу", - заключил Увайдов.
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ