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Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США - РИА Новости, 21.02.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:45 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/vybory-1928834825.html
Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США
Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США - РИА Новости, 21.02.2024
Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США
Россияне, проживающие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в помещениях российских загранучреждений в трех городах - в РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:45
2024-02-21T19:45
выборы президента россии — 2024
в мире
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сша
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в помещениях российских загранучреждений в трех городах - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщило посольство России в США в Telegram-канале. "Семнадцатого марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в США и достигшие на день голосования возраста 18 лет, предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации", - сообщает посольство.Как отмечается, для проведения выборов на территории Штатов образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульстве РФ в Нью-Йорке и генконсульстве РФ в Хьюстоне. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (по местному времени). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, сша, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США

Голосование на выборах президента РФ пройдет в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в помещениях российских загранучреждений в трех городах - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщило посольство России в США в Telegram-канале.
«
"Семнадцатого марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в США и достигшие на день голосования возраста 18 лет, предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации", - сообщает посольство.
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Как отмечается, для проведения выборов на территории Штатов образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульстве РФ в Нью-Йорке и генконсульстве РФ в Хьюстоне.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (по местному времени).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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