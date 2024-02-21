Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США
Голосование на выборах президента РФ пройдет в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в помещениях российских загранучреждений в трех городах - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщило посольство России в США в Telegram-канале.
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"Семнадцатого марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в США и достигшие на день голосования возраста 18 лет, предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации", - сообщает посольство.
Как отмечается, для проведения выборов на территории Штатов образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульстве РФ в Нью-Йорке и генконсульстве РФ в Хьюстоне.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (по местному времени).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.