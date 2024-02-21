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Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США

Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США - РИА Новости, 21.02.2024

Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США

Россияне, проживающие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в помещениях российских загранучреждений в трех городах - в РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:45

2024-02-21T19:45

2024-02-21T19:45

выборы президента россии — 2024

в мире

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие в США, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в помещениях российских загранучреждений в трех городах - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщило посольство России в США в Telegram-канале. "Семнадцатого марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно находящиеся в США и достигшие на день голосования возраста 18 лет, предъявившие документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации", - сообщает посольство.Как отмечается, для проведения выборов на территории Штатов образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульстве РФ в Нью-Йорке и генконсульстве РФ в Хьюстоне. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (по местному времени). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф