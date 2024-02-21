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Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 21.02.2024 (обновлено: 17:15 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/vsu-1928799046.html
Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация
Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация - РИА Новости, 21.02.2024
Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отступление украинских военных из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:14
2024-02-21T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
авдеевка
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отступление украинских военных из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя. "Украинское отступление из Авдеевки показывает, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная", – сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Столтенберг добавил, что несмотря на это "украинцы превзошли все ожидания", и отметил, что североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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в мире, россия, украина, авдеевка, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Авдеевка, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация

Столтенберг: отступление ВСУ из Авдеевки показывает сложную ситуацию на поле боя

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта
Украинские солдаты недалеко от линии фронта - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отступление украинских военных из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя.
"Украинское отступление из Авдеевки показывает, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная", – сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Столтенберг добавил, что несмотря на это "украинцы превзошли все ожидания", и отметил, что североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАвдеевкаЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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