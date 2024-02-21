https://ria.ru/20240221/vsu-1928799046.html

Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация

Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация - РИА Новости, 21.02.2024

Столтенберг заявил, что для Украины на поле боя сложилась трудная ситуация

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отступление украинских военных из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:14

2024-02-21T17:14

2024-02-21T17:15

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йенс столтенберг

вооруженные силы украины

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отступление украинских военных из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя. "Украинское отступление из Авдеевки показывает, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная", – сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Столтенберг добавил, что несмотря на это "украинцы превзошли все ожидания", и отметил, что североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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Кирилл Волков

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