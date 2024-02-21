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"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки
После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое наступление, сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:56
2024-02-21T10:56
2024-02-21T10:56
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое наступление, сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна."Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше", — указал он.По его словам, украинские силы находятся в патовой ситуации в военном отношении, а российские военные могут продолжить зачищать Донбасс от остальных оставшихся в нем подразделений ВСУ.Эксперт также не исключил, что Россия также начнет наносить по военным объектам Украины более интенсивные удары с целью и дальше разрушать и истощать ее ВПК и боевой потенциал.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, авдеевка, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки
China News: после поражения в Авдеевке ВСУ не решатся на новое наступление