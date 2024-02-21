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"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
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10:56 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/vsu-1928665288.html
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки
После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое наступление, сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:56
2024-02-21T10:56
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое наступление, сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.&quot;Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше&quot;, — указал он.По его словам, украинские силы находятся в патовой ситуации в военном отношении, а российские военные могут продолжить зачищать Донбасс от остальных оставшихся в нем подразделений ВСУ.Эксперт также не исключил, что Россия также начнет наносить по военным объектам Украины более интенсивные удары с целью и дальше разрушать и истощать ее ВПК и боевой потенциал.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, авдеевка, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки

China News: после поражения в Авдеевке ВСУ не решатся на новое наступление

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое наступление, сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.
«

"Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше", — указал он.

По его словам, украинские силы находятся в патовой ситуации в военном отношении, а российские военные могут продолжить зачищать Донбасс от остальных оставшихся в нем подразделений ВСУ.
Эксперт также не исключил, что Россия также начнет наносить по военным объектам Украины более интенсивные удары с целью и дальше разрушать и истощать ее ВПК и боевой потенциал.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Они обречены. СМИ раскрыли, что ждет Украину после крупного поражения ВСУ
09:14
 
В миреАвдеевкаУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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