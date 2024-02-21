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"Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
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17:04 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928797017.html
"Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки
"Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
"Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки
Заявление Министерства обороны США о том, что украинским военным после утраты Авдеевки придется решать, какие города они в состоянии удержать, ужасает, сказал в РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:04
2024-02-21T17:04
политика
авдеевка
сша
донецк
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявление Министерства обороны США о том, что украинским военным после утраты Авдеевки придется решать, какие города они в состоянии удержать, ужасает, сказал в эфире YouTube-канала "Да, это так" киевский журналист Максим Назаров."Я смотрю на заявление из Вашингтона — это апокалипсис. &lt;…&gt; Это все сказано как раз на фоне потери Авдеевки. Это то чувство, о котором я говорил. Совсем не оптимистично. &lt;…&gt; Я смотрю на внутриполитические украинские процессы и самостоятельно слова сложно подбирать", — заявил он.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что без военной помощи США ВСУ придется выбирать, какие города они смогут удерживать.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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политика, авдеевка, сша, донецк, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия
Политика, Авдеевка, США, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Россия
"Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки

Киевского журналиста шокировало заявление Пентагона после потери Авдеевки

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявление Министерства обороны США о том, что украинским военным после утраты Авдеевки придется решать, какие города они в состоянии удержать, ужасает, сказал в эфире YouTube-канала "Да, это так" киевский журналист Максим Назаров.
«
"Я смотрю на заявление из Вашингтона — это апокалипсис. <…> Это все сказано как раз на фоне потери Авдеевки. Это то чувство, о котором я говорил. Совсем не оптимистично. <…> Я смотрю на внутриполитические украинские процессы и самостоятельно слова сложно подбирать", — заявил он.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что без военной помощи США ВСУ придется выбирать, какие города они смогут удерживать.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Вчера, 15:53
 
ПолитикаАвдеевкаСШАДонецкСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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